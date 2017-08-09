Как нужно одеваться основателям стартапов

Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Дресс-код для стартапера

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Переговоры с инвесторами – не то же самое, что собеседование о работе Pixabay

Основателям стартапов нужна золотая середина: они должны произвести правильное впечатление на инвесторов и в то же время одежда должна отражать их взгляды. Ключ к успеху – знание своей аудитории. Костюм может быть не всегда уместен. Ведущие венчурные инвесторы поделились с FT своими мыслями на эту тему.

Суранга Чандратиллаке, генеральный партнер лондонской венчурной фирмы Balderton Capital, говорит, что каждую неделю встречает много людей в костюмах и футболках, но костюмы с галстуком – редкость.

Переговоры с инвесторами – не то же самое, что собеседование о работе. «Когда вы проходите собеседование в банке, вас оценивают, можно ли доверить вам общение с клиентами, – объясняет Чандратиллаке, – а для венчурных инвесторов это не так уж важно. Предприниматель строит компанию, и делать это можно хоть в пижаме».