Предпринимательство
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Дресс-код для стартапера

Как нужно одеваться основателям стартапов

Как одеться начинающему предпринимателю, чтобы произвести правильное впечатление на венчурные фонды? Инвесторы дают рекомендации

Основателям стартапов нужна золотая середина: они должны произвести правильное впечатление на инвесторов и в то же время одежда должна отражать их взгляды. Ключ к успеху – знание своей аудитории. Костюм может быть не всегда уместен. Ведущие венчурные инвесторы поделились с FT своими мыслями на эту тему.

Суранга Чандратиллаке, генеральный партнер лондонской венчурной фирмы Balderton Capital, говорит, что каждую неделю встречает много людей в костюмах и футболках, но костюмы с галстуком – редкость.

Переговоры с инвесторами – не то же самое, что собеседование о работе. «Когда вы проходите собеседование в банке, вас оценивают, можно ли доверить вам общение с клиентами, – объясняет Чандратиллаке, – а для венчурных инвесторов это не так уж важно. Предприниматель строит компанию, и делать это можно хоть в пижаме».

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