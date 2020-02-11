«Мы не банк»: зачем бизнесу стратегия от противного

Но бывают случаи, когда в общении с клиентами, сотрудниками и инвесторами полезнее определять стратегию от обратного – как антиидентичность (чем компания не хочет являться) или антистратегию (чем компания не будет заниматься). Это поможет в кризис: например, во время финансового краха, когда недоверие к банкам достигло рекордно высокого уровня, кредитные союзы и финансовые кооперативы, чтобы показать свою надежность и солидность, использовали девиз «Мы не банк». Такой подход полезен, если стратегия или позиционирование еще в процессе разработки или подлежат изменению. Руководство Uber не сразу пришло к бизнес-модели в ее нынешнем виде, но заявление «Мы не такси» прозвучало почти сразу.