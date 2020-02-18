Как избежать плохих стратегических решений

В разных отделах и филиалах компаний одновременно решаются тысячи вопросов, от ключевых стратегических планов до второстепенных тактических дилемм: расстановка приоритетов, распределение ресурсов, наем и увольнение, борьба с кризисами и т. д. И качество принимаемых решений зависит от системы управления. А в большинстве компаний системы управления растут стихийно, как сорняки в неухоженном саду. Согласно опросу McKinsey, в котором приняло участие более 2200 топ-менеджеров, 72% руководителей считают, что их компания принимает плохие стратегические решения так же часто, как хорошие, или даже чаще.