Как избежать плохих стратегических решений
В большинстве компаний принимаются не лучшие стратегические решения. Усовершенствовать процесс принятия решений помогут четыре шага.
В разных отделах и филиалах компаний одновременно решаются тысячи вопросов, от ключевых стратегических планов до второстепенных тактических дилемм: расстановка приоритетов, распределение ресурсов, наем и увольнение, борьба с кризисами и т. д. И качество принимаемых решений зависит от системы управления. А в большинстве компаний системы управления растут стихийно, как сорняки в неухоженном саду. Согласно опросу McKinsey, в котором приняло участие более 2200 топ-менеджеров, 72% руководителей считают, что их компания принимает плохие стратегические решения так же часто, как хорошие, или даже чаще.
Результат – многочисленные проблемы:
Бессистемные совещания. Совещания зачастую сводятся к долгому и не очень честному обмену бесполезными новостями. Они парализуют процесс принятия решений и могут сделать и без того проблемную систему управления еще хуже.
Неопределенность ответственности. Когда система управления не работает, бывает трудно разобраться, кто за что отвечает, и между отделениями или сотрудниками может начаться бессмысленная подковерная борьба.
Столкновение приоритетов. Если сотрудники жалуются, что задачи противоречат друг другу или постоянно меняются, это может значить, что у организации нет четких целей.
Контрпродуктивные рабочие группы и комитеты. Без должного руководящего контроля управленческие структуры компании будут продолжать работать еще долго после того, как перестанут приносить пользу, – занимаясь ненужными делами и выпуская ненужные отчеты.