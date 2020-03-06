Как ювелирный стартап зарабатывает на жидком меде и золоте

Производство ювелирных украшений Fjord началось в фотостудии, рассказывают ее основатели 29-летний Николай Пуставов и 27-летний Владислав Цицилин. Николай не имеет художественного образования, но всю жизнь работал художником: занимался реставрацией, расписывал входные двери и коридоры ресторанов и декорации для фотосъемок. Создание портфолио играет важную роль в карьере художника, его постоянно совершенствуют и дополняют, рассказывает Пуставов. В 2016 г. Николай решил обновить свое портфолио и придумал необычные аксессуары для съемки – массивные колье и браслеты, которые выглядели на моделях так, будто по их спинам и запястьям стекает незастывший металл. Советы по технологии давал брат-ювелир, а сами украшения сделали из латуни. Качество исполнения было ужасное, признается Пуставов. Но на фотографиях бутафория выглядела эффектно. Николай выложил фото в соцсети, и знакомые художники начали интересоваться, где можно купить браслеты, похожие на потеки меда или жидкого золота. Но изготовленные для фотосъемки аксессуары для обычной жизни не подходили: они были слишком громоздки. Друг Николая – Цицилин, юрист по образованию, тогда работал специалистом по связям с общественностью. Он предложил сделать несколько браслетов поменьше и посмотреть, будут ли их покупать.