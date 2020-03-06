Как ювелирный стартап зарабатывает на жидком меде и золоте
Производство ювелирных украшений Fjord началось в фотостудии, рассказывают ее основатели 29-летний Николай Пуставов и 27-летний Владислав Цицилин. Николай не имеет художественного образования, но всю жизнь работал художником: занимался реставрацией, расписывал входные двери и коридоры ресторанов и декорации для фотосъемок. Создание портфолио играет важную роль в карьере художника, его постоянно совершенствуют и дополняют, рассказывает Пуставов. В 2016 г. Николай решил обновить свое портфолио и придумал необычные аксессуары для съемки – массивные колье и браслеты, которые выглядели на моделях так, будто по их спинам и запястьям стекает незастывший металл. Советы по технологии давал брат-ювелир, а сами украшения сделали из латуни. Качество исполнения было ужасное, признается Пуставов. Но на фотографиях бутафория выглядела эффектно. Николай выложил фото в соцсети, и знакомые художники начали интересоваться, где можно купить браслеты, похожие на потеки меда или жидкого золота. Но изготовленные для фотосъемки аксессуары для обычной жизни не подходили: они были слишком громоздки. Друг Николая – Цицилин, юрист по образованию, тогда работал специалистом по связям с общественностью. Он предложил сделать несколько браслетов поменьше и посмотреть, будут ли их покупать.
Но как раз в это время россияне почти перестали покупать драгоценности. По данным Всемирного золотого совета (WGC), спрос на ювелирные изделия в России начал снижаться с середины 2014 г. и в 2015 г. упал на 39% до самого низкого уровня за последние 14 лет. Это следствие кризиса – девальвации, санкций и сокращения доходов от продажи нефти.
Но друзья все же рискнули. Летом 2016 г. Николай и Владислав нашли опытного ювелира и заказали два браслета из латуни на основе эскизов и заготовки Николая. Латунь неудобный в обработке металл, говорит Владислав, но золото и серебро слишком дорогие материалы для экспериментов. Два латунных браслета быстро купили, и начинающие предприниматели заказали уже четыре браслета, потом еще восемь. Так постепенно, примерно за год, запустили собственную марку ювелирных украшений Fjord, вспоминает Цицилин. В начале 2018 г. сделали украшения из серебра, позже взялись за золото. В 2019 г. выручка Fjord составила более 42 млн руб., прибыль до уплаты налогов – 7,7 млн руб. Компания выпускает украшения по цене от 500 до 17 000 руб. за изделие: серьги, кольца, колье и броши. Если в 2017 г. было продано 7 кг изделий, то в 2019 г. – 100 кг.
Лебедь, рак и щука
Расходы Николая и Владислава в первые полгода составили 500 000 руб. Практически всю сумму вложил Владислав, у которого была, по его признанию, неплохая зарплата. Цицилин взял на себя контроль производства, документооборот и бухгалтерию. А Николай отвечал за дизайн и визуальный образ бренда.