Пандемия заставляет университеты меняться

У вузов из топ-100 все последние годы бурно росла активность в области научных исследований. За пять лет количество научных публикаций, индексируемых в базе Scopus, у вузов из топ-100 рейтинга RAEX выросло в среднем более чем в 3 раза – с 1000 статей (с 2010 по 2014 г.) до 3200 статей (с 2015 по 2019 г.). Основной вклад в рост показателей внесли университеты с сильным естественно-научным и инженерным профилем – технические вузы и классические университеты. По объему научных публикаций разница между результатом технических и экономических вузов огромна: технические вузы из топ-30 за пять лет в среднем создали 7300 статей, экономические – менее 1500. Примечательно, что среди 10 лучших вузов по уровню научно-исследовательской деятельности нет ни одного экономического вуза – все места в этом субрейтинге достались «технарям» и классическим университетам. При этом экономические вузы наибольшего прогресса достигли в области развития программ постдипломного образования. Так, среди экономических вузов из топ-20 рейтинга прирост объема средств, полученных за счет реализации дополнительных профессиональных программ, составил 18,7%, тогда как среди остальных вузов из двадцатки – менее 10%. Укрепление связей с рынком труда способствовало тому, что в рейтинге 2020 г. сразу три ведущих центра подготовки экономистов продемонстрировали рост в рейтинге: РАНХиГС переместилась с 11-го места на 10-е, Финансовый университет – с 15-го на 14-е, а РЭУ им. Г. В. Плеханова – с 18-го на 16-е.