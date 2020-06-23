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Пандемия заставляет университеты меняться

Этот процесс ускорится: таков прогноз участников рейтинга 100 лучших вузов России агентства RAEX
Алексей Ходырев
Андрей Гордеев / Ведомости

У вузов из топ-100 все последние годы бурно росла активность в области научных исследований. За пять лет количество научных публикаций, индексируемых в базе Scopus, у вузов из топ-100 рейтинга RAEX выросло в среднем более чем в 3 раза – с 1000 статей (с 2010 по 2014 г.) до 3200 статей (с 2015 по 2019 г.). Основной вклад в рост показателей внесли университеты с сильным естественно-научным и инженерным профилем – технические вузы и классические университеты. По объему научных публикаций разница между результатом технических и экономических вузов огромна: технические вузы из топ-30 за пять лет в среднем создали 7300 статей, экономические – менее 1500. Примечательно, что среди 10 лучших вузов по уровню научно-исследовательской деятельности нет ни одного экономического вуза – все места в этом субрейтинге достались «технарям» и классическим университетам. При этом экономические вузы наибольшего прогресса достигли в области развития программ постдипломного образования. Так, среди экономических вузов из топ-20 рейтинга прирост объема средств, полученных за счет реализации дополнительных профессиональных программ, составил 18,7%, тогда как среди остальных вузов из двадцатки – менее 10%. Укрепление связей с рынком труда способствовало тому, что в рейтинге 2020 г. сразу три ведущих центра подготовки экономистов продемонстрировали рост в рейтинге: РАНХиГС переместилась с 11-го места на 10-е, Финансовый университет – с 15-го на 14-е, а РЭУ им. Г. В. Плеханова – с 18-го на 16-е.

Многие эксперты еще недавно прогнозировали, что публикационная активность отечественных ученых близка к насыщению. Однако экспресс-опрос по результатам рейтинга показывает, что удаленный режим позволяет сосредоточиться на систематизации проделанного за последнее время и может дать дополнительный импульс к написанию научных статей.

Мобильность под вопросом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных