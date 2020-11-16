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Чем плохи показатели KPI

И какими метриками их можно и нужно заменить
Джин Корнфилд
Варвара Гранкова

Прибыль, рост выручки и другие ключевые показатели эффективности (KPI) показывают, что полезного клиенты делают для компании. Однако организации, которые хотят ориентироваться на клиентов (и расти быстрее), должны также измерять, что хорошего они сами делают для клиентов.

У клиентов обычно нет таблиц и графиков, которые бы отражали их удовлетворенность работой компании. Зато у них есть задачи, проблемы, потребности, вопросы или желаемые результаты, а также ожидания относительно того, как быстро и просто их можно достичь. Чтобы это измерить, нужно ввести метрики CPI (Customer Performance Indicators, т. е. оценки деятельности с точки зрения клиента).

Многие компании могут стать более ориентированными на клиентов, внедряя, измеряя и оптимизируя CPI, и не важно, являются ли их клиенты физическими или юридическими лицами. А поскольку клиенты – единственный возможный источник роста, высокие значения этих индикаторов могут стать лучшим способом ускорить рост.

Пример из страховой индустрии: клиент ищет страховку и заполняет онлайн-форму (или диктует свои данные по телефону), чтобы узнать цену. Компании, которые предоставят ему цену сразу, в течение нескольких секунд, с большей вероятностью получат этого клиента, чем те, которые благодарят клиента за вопрос и обещают перезвонить. В этом примере цель клиента – быстро узнать цену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных