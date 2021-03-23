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Как восстановить бизнес после пандемии и сокращений персонала

Восстановительный период после пандемии и увольнений – идеальное время для реформ в бизнесе
Джонатан Бернс Джон Уосс
Варвара Гранкова

Во время пандемии большинство компаний снизили расходы на персонал: сократили часть сотрудников, урезали зарплаты или сделали сразу и то и другое. Компании среднего размера, у которых не было запаса ресурсов и которые не были диверсифицированы, без этого бы не выжили. Им нужно было действовать быстро, поэтому сокращений было много.

После пандемии многие руководители наверняка захотят восстановить свои компании в старом виде, как было до пандемии. Но это большая ошибка, ведь среда и покупатели изменились. Во время пандемии клиенты стали вести себя по-новому (например, стало больше розничных заказов онлайн и прямых поставок), из-за чего цифровые гиганты быстро росли, а многие офлайновые компании оказались на грани банкротства.

Проблема заключается в том, что эти изменения никуда не исчезнут. Вернуть старую структуру – самый простой, но контрпродуктивный шаг. Восстановление после пандемии – идеальный момент для фундаментальных реформ, которых требует новая эпоха.

Фундаментальные изменения рынка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных