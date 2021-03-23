Как восстановить бизнес после пандемии и сокращений персонала

Как восстановить бизнес после пандемии и сокращений персоналаВосстановительный период после пандемии и увольнений – идеальное время для реформ в бизнесе
Во время пандемии большинство компаний снизили расходы на персонал: сократили часть сотрудников, урезали зарплаты или сделали сразу и то и другое. Компании среднего размера, у которых не было запаса ресурсов и которые не были диверсифицированы, без этого бы не выжили. Им нужно было действовать быстро, поэтому сокращений было много.
После пандемии многие руководители наверняка захотят восстановить свои компании в старом виде, как было до пандемии. Но это большая ошибка, ведь среда и покупатели изменились. Во время пандемии клиенты стали вести себя по-новому (например, стало больше розничных заказов онлайн и прямых поставок), из-за чего цифровые гиганты быстро росли, а многие офлайновые компании оказались на грани банкротства.
Проблема заключается в том, что эти изменения никуда не исчезнут. Вернуть старую структуру – самый простой, но контрпродуктивный шаг. Восстановление после пандемии – идеальный момент для фундаментальных реформ, которых требует новая эпоха.