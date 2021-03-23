Как восстановить бизнес после пандемии и сокращений персонала

Во время пандемии большинство компаний снизили расходы на персонал: сократили часть сотрудников, урезали зарплаты или сделали сразу и то и другое. Компании среднего размера, у которых не было запаса ресурсов и которые не были диверсифицированы, без этого бы не выжили. Им нужно было действовать быстро, поэтому сокращений было много.