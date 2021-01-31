Как спасти бизнес во время кризиса

Как спасти бизнес во время кризисаПять способов оживить денежные потоки во время экономического спада
Руководители компаний оправданно сосредоточились на самых важных задачах, возникших из-за пандемии COVID-19: в первую очередь нужно обеспечить безопасность сотрудников и клиентов и защитить цепи поставок. После этого критически важно не допускать прекращения денежных потоков и четко управлять доходами и расходами в краткосрочном периоде.
История преподает нам ценные уроки управления денежными потоками во время сильного экономического спада. Компании, успешно пережившие предыдущие кризисы, следовали в краткосрочном периоде стратегиям, одновременно щедрым в отношении клиентов и партнеров и продуманно жестким в управлении выручкой и расходами.
Может показаться, что эти идеи противоречат друг другу, но на самом деле они позволяют пробудить эмпатию у клиентов – достаточно сильную, чтобы вызвать у них желание помочь компании, и одновременно сохранить устойчивую экономику бизнеса.
Вот пять мер, которые помогут добиться этого результата.