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К чему малому бизнесу готовиться в 2021 году

Как выйти из кризиса с минимальными потерями или даже с выгодой
Максим Солнцев , председатель правления СДМ-банка

Хотя российские предприниматели пережили не один кризис, нынешний оставляет все меньше поводов для оптимизма. Важно не сидеть на месте в ожидании улучшений, а поменять бизнес-модель на подходящую к современным условиям. Вот рекомендации, как выйти из кризиса с наименьшими потерями и даже извлечь из него выгоду.

1. Смириться с тем, что пандемия быстро не закончится. Самые оптимистичные расчеты вирусологов дают надежду на стабилизацию будущим летом, пессимисты же советуют подготовиться к более длительным срокам. Не стоит надеяться на скорую отмену ограничений.

2. Заботиться о здоровье сотрудников. Сейчас работодатели вынуждены заботиться не только о бизнесе, но и о безопасной рабочей среде для сотрудников. Персонал, который невозможно перевести на удаленный режим, необходимо обеспечить средствами защиты; проводить регулярную термометрию, тестирование на COVID-19, дезинфекцию помещений, изменить режимы питания и др. Несоблюдение этих мер влечет снижение эффективности работы сотрудников, болезни, а также грозит санкциями при проверках Роспотребнадзора. А персоналу нужно настоятельно разъяснить, что необходимо соблюдать медицинские нормы и общаться с разумным дистанцированием.

3. Заняться глубоким изучением поведения клиентов. Пандемия завершила онлайновую трансформацию бизнеса, и те, кто мог или хотел, перешли на цифровые технологии. В 2021 г. на первый план выходят глубокое понимание мотивации клиента, анализ потребительских предпочтений (с помощью тех же цифровых технологий и накопленных данных) и улучшение взаимодействия с клиентами. Лучше всего это сделать с помощью так называемой карты пути клиента (Customer Journey Map). Она поможет осмыслить, что побуждает покупателя совершить покупку, по каким каналам он получает информацию о продукте, что для него важно при покупке, почему он возвращается за товаром. Такая карта даст возможность увидеть свой продукт под другим углом и покажет имеющиеся недочеты в работе с клиентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных