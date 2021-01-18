К чему малому бизнесу готовиться в 2021 годуКак выйти из кризиса с минимальными потерями или даже с выгодой
Хотя российские предприниматели пережили не один кризис, нынешний оставляет все меньше поводов для оптимизма. Важно не сидеть на месте в ожидании улучшений, а поменять бизнес-модель на подходящую к современным условиям. Вот рекомендации, как выйти из кризиса с наименьшими потерями и даже извлечь из него выгоду.
1. Смириться с тем, что пандемия быстро не закончится. Самые оптимистичные расчеты вирусологов дают надежду на стабилизацию будущим летом, пессимисты же советуют подготовиться к более длительным срокам. Не стоит надеяться на скорую отмену ограничений.
2. Заботиться о здоровье сотрудников. Сейчас работодатели вынуждены заботиться не только о бизнесе, но и о безопасной рабочей среде для сотрудников. Персонал, который невозможно перевести на удаленный режим, необходимо обеспечить средствами защиты; проводить регулярную термометрию, тестирование на COVID-19, дезинфекцию помещений, изменить режимы питания и др. Несоблюдение этих мер влечет снижение эффективности работы сотрудников, болезни, а также грозит санкциями при проверках Роспотребнадзора. А персоналу нужно настоятельно разъяснить, что необходимо соблюдать медицинские нормы и общаться с разумным дистанцированием.
3. Заняться глубоким изучением поведения клиентов. Пандемия завершила онлайновую трансформацию бизнеса, и те, кто мог или хотел, перешли на цифровые технологии. В 2021 г. на первый план выходят глубокое понимание мотивации клиента, анализ потребительских предпочтений (с помощью тех же цифровых технологий и накопленных данных) и улучшение взаимодействия с клиентами. Лучше всего это сделать с помощью так называемой карты пути клиента (Customer Journey Map). Она поможет осмыслить, что побуждает покупателя совершить покупку, по каким каналам он получает информацию о продукте, что для него важно при покупке, почему он возвращается за товаром. Такая карта даст возможность увидеть свой продукт под другим углом и покажет имеющиеся недочеты в работе с клиентами.