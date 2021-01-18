3. Заняться глубоким изучением поведения клиентов. Пандемия завершила онлайновую трансформацию бизнеса, и те, кто мог или хотел, перешли на цифровые технологии. В 2021 г. на первый план выходят глубокое понимание мотивации клиента, анализ потребительских предпочтений (с помощью тех же цифровых технологий и накопленных данных) и улучшение взаимодействия с клиентами. Лучше всего это сделать с помощью так называемой карты пути клиента (Customer Journey Map). Она поможет осмыслить, что побуждает покупателя совершить покупку, по каким каналам он получает информацию о продукте, что для него важно при покупке, почему он возвращается за товаром. Такая карта даст возможность увидеть свой продукт под другим углом и покажет имеющиеся недочеты в работе с клиентами.