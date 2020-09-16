Как отмечает Верховный суд, сама по себе пандемия коронавируса не может считаться форс-мажором для всех без исключения. Но если должник докажет, что именно ограничительные меры привели к тому, что он не выполнил свои обязательства, то суд может встать на его сторону и освободить от ответственности. Для доказательств могут использоваться официальные документы и региональные нормативные акты, которыми были введены ограничения из-за пандемии. Например, компания – организатор уличных концертов может сослаться на указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ, который запретил массовые мероприятия. В результате деятельность компании была приостановлена, она не получила выручки и не смогла оплатить поставленный товар.