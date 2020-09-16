Что изменилось в договорах малого бизнеса с контрагентамиНовые пункты, которые появились из-за пандемии
Из-за пандемии коронавируса многие компании не смогли выполнять обязательства по контрактам: кто-то приостановил работу из-за ограничений, кто-то не смог доставить импортный товар из-за закрытия границ или кому-то не перевели деньги.
Кризисы в целом, и пандемия 2020 г. в частности, заставляют предпринимателей задумываться о том, как усилить договорную базу. Какие новые пункты необходимо учесть, чтобы обезопасить себя от невыполнения обязательств? Сегодняшние реалии показали, что традиционных пунктов о форс-мажорах и ответственности за неисполнение контрактов в договорах недостаточно. Необходимо добавить и четко описать все потенциальные риски, которые могут возникнуть из-за пандемии, – ответственность за задержки поставок и оплаты, изменение стоимости товара в случае закрытия границ из-за ограничительных мер, – и предусмотреть возможность использования цифровой подписи с учетом требования законодательства контрагента, если он иностранный.
Практика последнего времени показала, что классические способы защиты от неисполнения обязательств практически не действуют. Даже квалифицированно описав в договоре действия сторон при форс-мажоре, надо понимать, что форс-мажор объявляют не стороны сделки, а государство. Если такое решение на государственном уровне не принималось, то защитить свои права с помощью пунктов о форс-мажоре предприниматели не смогут.
Как отмечает Верховный суд, сама по себе пандемия коронавируса не может считаться форс-мажором для всех без исключения. Но если должник докажет, что именно ограничительные меры привели к тому, что он не выполнил свои обязательства, то суд может встать на его сторону и освободить от ответственности. Для доказательств могут использоваться официальные документы и региональные нормативные акты, которыми были введены ограничения из-за пандемии. Например, компания – организатор уличных концертов может сослаться на указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ, который запретил массовые мероприятия. В результате деятельность компании была приостановлена, она не получила выручки и не смогла оплатить поставленный товар.