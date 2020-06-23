Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Страховки от коронавируса оказались нерабочимиПроверка полисов Банком России подтвердила опасения Генпрокуратуры
Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил участникам рынка. При анализе страховок ЦБ выявил, что в некоторых случаях договор содержит взаимоисключающие положения в случае форс-мажорных обстоятельств, из-за которых клиенту могут отказать в выплате либо увеличить отсрочку по компенсации. А эпидемия как раз и относится к форс-мажорным обстоятельствам, что дает право страховщикам не покрывать риски по полисам. Но ни в самом договоре, ни в правилах страхования не было написано о том, что в случае заражения коронавирусом условия форс-мажора исключаются.
В такой ситуации ЦБ видит существенные потребительские риски при приобретении продуктов страхования от коронавируса, а именно возможность отказа страховщиков выплачивать страховое возмещение при наступлении страхового случая, либо увеличение срока выплаты возмещения на основании положений правил страхования, содержащих взаимоисключающие положения. Регулятор предупредил страховщиков о недопустимости подобных практик.
С начала распространения коронавируса банки, страховые компании и финансовые супермаркеты стали активно предлагать гражданам полисы на случай заболевания или смерти от COVID-19. Эти полисы работают по тому же принципу, что и полисы страхования от несчастного случая. Они предполагают выплату фиксированных сумм при диагностировании вируса, госпитализации или пребывании на больничном, а также возмещение крупной суммы наследникам в случае смерти застрахованного лица от коронавируса. Некоторые полисы дополнены возможностью онлайн-консультаций с медиками.
Подобные полисы разработали «Альфастрахование» («Коронавирус.нет»), «Сбербанк страхование» («Сбереги себя»), «Ренессанс страхование» («Антивирус»), «Согласие» («Антивирус. Семья под защитой»), «Зетта страхование» («Стопвирус» совместно с Райффайзенбанком), «Югория-жизнь» («Ю-защита. Онлайн на здоровье» совместно с МКБ) и др.
В начале июня коронавирусными страховками заинтересовалась Генпрокуратура: в ведомстве опасались, что граждане рискуют не получить выплаты, если страховой случай наступит. Претензии у прокуроров появились к продукту «Антикоронавирус (онлайн)» одной из столичных страховых компаний. Продукт с таким названием по заказу для банка «Восточный» разработала страховая компания «Арсеналъ». Столичные прокуроры выяснили, что во внутренних документах страховщика основания для выплат по таким случаям не прописаны. Это позволит страховой компании не платить своим клиентам, опасается Генпрокуратура. По оценке ведомства, с начала пандемии такие полисы приобрели около 12 000 клиентов.
Прокуратура Москвы уже вынесла предостережение страховой компании, говорится в сообщении ведомства, а ЦБ по ее поручению проводит проверку.
Гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик в интервью «Ведомостям» заявлял, что страховать от коронавируса – безнравственно. «Посмотрите внимательно, как выглядят продукты страхования от коронавируса: там выплата предусмотрена не при положительном результате теста, а в случае госпитализации, долгой нетрудоспособности (например, сверх 15 дней), т. е. вам делают продукт совсем невыплатным», — отмечал Раковщик. Тем не менее, сама страховая может расширить для юрлиц покрытие полиса от несчастных случаев и добавить туда риск заболевания коронавирусом.