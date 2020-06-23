Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил участникам рынка. При анализе страховок ЦБ выявил, что в некоторых случаях договор содержит взаимоисключающие положения в случае форс-мажорных обстоятельств, из-за которых клиенту могут отказать в выплате либо увеличить отсрочку по компенсации. А эпидемия как раз и относится к форс-мажорным обстоятельствам, что дает право страховщикам не покрывать риски по полисам. Но ни в самом договоре, ни в правилах страхования не было написано о том, что в случае заражения коронавирусом условия форс-мажора исключаются.