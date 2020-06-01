Генпрокуратура заинтересовалась коронавирусными страховками

Некоторые граждане, которые в период пандемии застраховали себя и близких от рисков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, рискуют не получить выплаты, если страховой случай наступит, решила Генпрокуратура. В частности, претензии у прокуроров появились к продукту «Антикоронавирус (онлайн)» одной из столичных страховых компаний (ее название в сообщении ведомства не упоминается). Продукт с таким названием по заказу для банка «Восточный» разработала страховая компания «Арсеналъ». Представитель страховой компании «Арсеналъ» подтвердил «Интерфаксу» факт проверки.