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В России разворачивается продажа страховок от коронавируса

Что нужно знать покупателям полисов от COVID-19
Людмила Коваль
ТАСС

Банки, страховые компании и финансовые супермаркеты разворачивают онлайн-продажу населению новых коробочных страховок – от коронавируса. Число таких предложений множится вместе с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.

Пандемия стала для ряда страховщиков поводом вывести на рынок полис на случай заболевания или смерти от COVID-19, построенный по принципу страхования от несчастного случая. Такие программы предусматривают выплату фиксированных сумм при диагностировании вируса, госпитализации или пребывании на больничном, а также возмещение крупной суммы наследникам в случае смерти застрахованного лица от коронавируса. Некоторые полисы дополнены возможностью онлайн-консультаций с медиками.

«Смысл полиса – финансовая поддержка в случае диагностирования заболевания, больничного листа и смерти. Лечение по полису не предусмотрено, так как в сложившейся ситуации оно оказывается напрямую государством по полисам ОМС», – объясняет гендиректор финансового супермаркета «Сравни.ру» Сергей Леонидов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных