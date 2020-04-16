В России разворачивается продажа страховок от коронавируса

В России разворачивается продажа страховок от коронавирусаЧто нужно знать покупателям полисов от COVID-19
Банки, страховые компании и финансовые супермаркеты разворачивают онлайн-продажу населению новых коробочных страховок – от коронавируса. Число таких предложений множится вместе с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.
Пандемия стала для ряда страховщиков поводом вывести на рынок полис на случай заболевания или смерти от COVID-19, построенный по принципу страхования от несчастного случая. Такие программы предусматривают выплату фиксированных сумм при диагностировании вируса, госпитализации или пребывании на больничном, а также возмещение крупной суммы наследникам в случае смерти застрахованного лица от коронавируса. Некоторые полисы дополнены возможностью онлайн-консультаций с медиками.
«Смысл полиса – финансовая поддержка в случае диагностирования заболевания, больничного листа и смерти. Лечение по полису не предусмотрено, так как в сложившейся ситуации оно оказывается напрямую государством по полисам ОМС», – объясняет гендиректор финансового супермаркета «Сравни.ру» Сергей Леонидов.