В России разворачивается продажа страховок от коронавируса

Пандемия стала для ряда страховщиков поводом вывести на рынок полис на случай заболевания или смерти от COVID-19, построенный по принципу страхования от несчастного случая. Такие программы предусматривают выплату фиксированных сумм при диагностировании вируса, госпитализации или пребывании на больничном, а также возмещение крупной суммы наследникам в случае смерти застрахованного лица от коронавируса. Некоторые полисы дополнены возможностью онлайн-консультаций с медиками.