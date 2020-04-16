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В России пятый день подряд рекордный прирост заразившихся коронавирусом

Общее число заболевших почти достигло 28 000 человек
Алена Якушова
Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост пятый день подряд. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 27 938 россиян.

Впервые менее половины новых случаев зафиксировано в Москве – 1370 заразившихся, это минимальный для столицы суточный прирост, выраженный в процентах, за последний месяц. За весь период в городе COVID-19 обнаружили у 16 146 человек.

Выздоровели за последние сутки 318 заразившихся коронавирусом россиян, за весь период – 2304 человека. В Москве выздоровели за сутки 189 пациентов, общее число вылечившихся увеличилось до 1394 человек. Более половины новых случаев заражения подтверждено у москвичей младше 45 лет, уточняет оперштаб.

Скончались в России уже более 200 заболевших COVID-19 человек. Число летальных исходов за сутки выросло на 34 до 232 человек. Более половины жертв коронавируса в Москве: в столице за весь период умерли 113 заболевших COVID-19, 7 из них за последние сутки.

На втором месте после Москвы по числу выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом идет Подмосковье – 467 заболевших. В топ-10 регионов также входят Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65), Ингушетия (63), Красноярский край (60), Тамбовская область (50), Дагестан (49), Чувашия (47) и Тульская область (44).

Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов. Алтай остается единственным регионом без подтвержденных случаев COVID-19. В топ-10 регионов по числу заболевших помимо столицы (16 146 заразившихся) входят Московская область (3054), Санкт-Петербург (1083), Коми (441), Нижегородская (404), Ленинградская (330), Мурманская (306) области, Краснодарский край (260), Брянская область (201) и Башкортостан (191).

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерли около 137 000 заболевших, выздоровели более 512 000 пациентов.

На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся к утру 16 апреля выявлено в США (639 628), Испании (180 659), Италии (165 155), Германии (134 753), Франции (134 582), Великобритании (99 489) и Китае (83 402), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (30 980), Италии (21 645), Испании (18 812), Франции (17 167) и Великобритании (12 868).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных