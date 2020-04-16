В России пятый день подряд рекордный прирост заразившихся коронавирусом

На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся к утру 16 апреля выявлено в США (639 628), Испании (180 659), Италии (165 155), Германии (134 753), Франции (134 582), Великобритании (99 489) и Китае (83 402), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (30 980), Италии (21 645), Испании (18 812), Франции (17 167) и Великобритании (12 868).