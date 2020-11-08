Зачем малому бизнесу сейчас нужен факторингИ каким категориям поставщиков он особенно полезен в пандемию
Пандемия изменила рынок факторинга. Если раньше для малого и среднего бизнеса факторинг (обмен будущей выручки поставщика, поставившего товар на условиях отсрочки или рассрочки платежей, на деньги) был возможен только при работе с крупными федеральными сетями, то сейчас с его помощью поставщики могут взаимодействовать с любыми сетями, интернет-магазинами и другими предприятиями. В пандемию наиболее высокие темпы роста на рынке факторинга показали производители продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств, медтехники и средств защиты.
Кому сегодня может быть полезен факторинг и почему есть смысл его использовать? Если ваши покупатели – торговые сети, интернет-магазины, крупные заводы, предприятия со стабильным оборотом, которые используют отсрочку, и вы поставляете им товар регулярно, можно смело использовать факторинг. Он поможет поддерживать оборотный капитал и не прибегать к классическим кредитам.