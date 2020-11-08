Пандемия изменила рынок факторинга. Если раньше для малого и среднего бизнеса факторинг (обмен будущей выручки поставщика, поставившего товар на условиях отсрочки или рассрочки платежей, на деньги) был возможен только при работе с крупными федеральными сетями, то сейчас с его помощью поставщики могут взаимодействовать с любыми сетями, интернет-магазинами и другими предприятиями. В пандемию наиболее высокие темпы роста на рынке факторинга показали производители продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств, медтехники и средств защиты.