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Как перепрофилировать компанию

Чтобы удержать компанию на плаву во время кризиса
Максим Солнцев , председатель правления СДМ-банка

По данным опроса малого и среднего бизнеса, проведенного аналитическим центром НАФИ, снижение спроса в пандемию отметили 66% предпринимателей. Около 10% компаний перепрофилировали бизнес уже во время карантина, чтобы компенсировать падение выручки. Они либо изменили формат, либо занялись принципиально новым делом, опираясь на те ресурсы, которые сохранились.

По первому пути стоит идти, если направление деятельности в принципе пользуется спросом, но вы начали проигрывать конкурентам из-за изменившихся привычек потребителей. Например, магазин хозяйственных товаров, который потерял покупателей из-за отсутствия доставки. Достаточно сделать взаимодействие более комфортным и удобным для клиента, начать предоставлять услуги в онлайне. О запуске нового направления имеет смысл подумать, если спрос в отрасли еще долго не восстановится, а деньги на исходе. Нужно новое направление, которое будет приносить доход прямо сейчас. Например, собственнику клининговой компании стоит подумать о предоставлении курьерских услуг. Как правильно перестраиваться?

1. Диверсифицируйте работу с клиентами. Нужна техническая возможность оказывать услугу или продавать товар клиенту в том формате, в котором ему удобно. Например, среди способов получения товара обязательно должны быть бесконтактная доставка и самовывоз в разных вариантах: забрать в магазине или постамате, в рабочее время или до позднего вечера и т. д. А доставка должна быть территориально расширена на максимально возможную дачную зону за пределами города.

2. Развивайте навыки персонала. Сотрудники должны уметь одинаково эффективно работать с клиентами лично в офисе, в удаленном режиме через мессенджеры, по телефону и видеосвязи, с выездом к клиенту, в режиме бесконтактного общения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных