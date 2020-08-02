По первому пути стоит идти, если направление деятельности в принципе пользуется спросом, но вы начали проигрывать конкурентам из-за изменившихся привычек потребителей. Например, магазин хозяйственных товаров, который потерял покупателей из-за отсутствия доставки. Достаточно сделать взаимодействие более комфортным и удобным для клиента, начать предоставлять услуги в онлайне. О запуске нового направления имеет смысл подумать, если спрос в отрасли еще долго не восстановится, а деньги на исходе. Нужно новое направление, которое будет приносить доход прямо сейчас. Например, собственнику клининговой компании стоит подумать о предоставлении курьерских услуг. Как правильно перестраиваться?