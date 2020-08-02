Как перепрофилировать компаниюЧтобы удержать компанию на плаву во время кризиса
По данным опроса малого и среднего бизнеса, проведенного аналитическим центром НАФИ, снижение спроса в пандемию отметили 66% предпринимателей. Около 10% компаний перепрофилировали бизнес уже во время карантина, чтобы компенсировать падение выручки. Они либо изменили формат, либо занялись принципиально новым делом, опираясь на те ресурсы, которые сохранились.
По первому пути стоит идти, если направление деятельности в принципе пользуется спросом, но вы начали проигрывать конкурентам из-за изменившихся привычек потребителей. Например, магазин хозяйственных товаров, который потерял покупателей из-за отсутствия доставки. Достаточно сделать взаимодействие более комфортным и удобным для клиента, начать предоставлять услуги в онлайне. О запуске нового направления имеет смысл подумать, если спрос в отрасли еще долго не восстановится, а деньги на исходе. Нужно новое направление, которое будет приносить доход прямо сейчас. Например, собственнику клининговой компании стоит подумать о предоставлении курьерских услуг. Как правильно перестраиваться?
1. Диверсифицируйте работу с клиентами. Нужна техническая возможность оказывать услугу или продавать товар клиенту в том формате, в котором ему удобно. Например, среди способов получения товара обязательно должны быть бесконтактная доставка и самовывоз в разных вариантах: забрать в магазине или постамате, в рабочее время или до позднего вечера и т. д. А доставка должна быть территориально расширена на максимально возможную дачную зону за пределами города.
2. Развивайте навыки персонала. Сотрудники должны уметь одинаково эффективно работать с клиентами лично в офисе, в удаленном режиме через мессенджеры, по телефону и видеосвязи, с выездом к клиенту, в режиме бесконтактного общения.