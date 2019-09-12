Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Шесть источников идей

Где искать идеи для открытия бизнеса

Шесть источников идей, которые помогут начать свое дело

Предприниматели не всегда осознают, что сподвигло их начать свое дело, показало недавнее исследование, инициированное Google. Были опрошены 3000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. 17% уверены, что обладают достаточными способностями, чтобы начать собственный бизнес. Авторы исследования проанализировали мотивы для начала бизнеса, барьеры, удерживающие людей от предпринимательства, необходимые ресурсы, а также обстоятельства, побудившие респондентов все же сделать первый шаг (триггеры). Оказалось, что те факторы, которые называют респонденты, и те факторы, которые для них важны и которыми они руководствуются на самом деле, заметно различаются. Авторы использовали специальную методику для выявления различий между декларируемыми и истинными факторами.

Респонденты говорили, что для них главный мотив начать бизнес – это возможность повысить доходы (37%) и заняться любимым делом (20%). Но в действительности важнейшим мотивом для них является стремление к самореализации (40%).

То же самое получилось с событиями, которые заставили респондентов сделать первый шаг к предпринимательству. Они сообщили, что к действиям их побудили финансовые проблемы (16%), отсутствие работы (11%), появление подходящей бизнес-идеи (10%) и мотивирующие истории успеха (7%). Но на самом деле бросить все и заняться бизнесом их заставило обретение подходящей идеи (59%). Большинство опрошенных признали, что стоящая идея важнее наличия стартового капитала. Вопрос в том, где искать такую идею? Чтобы определить источники идей, «Ведомости» изучили истории примерно 30 героев рубрики «Свое дело», а также нескольких других предпринимателей.

Мы нашли шесть основных источников идей. Первый – люди начинали бизнес в сфере, где прежде трудились по найму. Либо они превращали в бизнес свои хобби. Третий источник – личные наблюдения, позволившие выявить нерешенную клиентскую проблему. Предприниматели также копировали чужие успешные идеи с российского или мирового рынка. Некоторые, прежде всего люди с опытом работы руководителями или инвестиционными менеджерами, системно выбирали крупные, быстро растущие рынки либо незанятые ниши. Шестой источник – различные случайности. Какой же способ наилучший для подбора жизнеспособной и финансово успешной концепции бизнеса?

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