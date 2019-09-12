Где искать идеи для открытия бизнеса

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Варвара Гранкова

Предприниматели не всегда осознают, что сподвигло их начать свое дело, показало недавнее исследование, инициированное Google. Были опрошены 3000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. 17% уверены, что обладают достаточными способностями, чтобы начать собственный бизнес. Авторы исследования проанализировали мотивы для начала бизнеса, барьеры, удерживающие людей от предпринимательства, необходимые ресурсы, а также обстоятельства, побудившие респондентов все же сделать первый шаг (триггеры). Оказалось, что те факторы, которые называют респонденты, и те факторы, которые для них важны и которыми они руководствуются на самом деле, заметно различаются. Авторы использовали специальную методику для выявления различий между декларируемыми и истинными факторами.

Респонденты говорили, что для них главный мотив начать бизнес – это возможность повысить доходы (37%) и заняться любимым делом (20%). Но в действительности важнейшим мотивом для них является стремление к самореализации (40%).

То же самое получилось с событиями, которые заставили респондентов сделать первый шаг к предпринимательству. Они сообщили, что к действиям их побудили финансовые проблемы (16%), отсутствие работы (11%), появление подходящей бизнес-идеи (10%) и мотивирующие истории успеха (7%). Но на самом деле бросить все и заняться бизнесом их заставило обретение подходящей идеи (59%). Большинство опрошенных признали, что стоящая идея важнее наличия стартового капитала. Вопрос в том, где искать такую идею? Чтобы определить источники идей, «Ведомости» изучили истории примерно 30 героев рубрики «Свое дело», а также нескольких других предпринимателей.

Мы нашли шесть основных источников идей. Первый – люди начинали бизнес в сфере, где прежде трудились по найму. Либо они превращали в бизнес свои хобби. Третий источник – личные наблюдения, позволившие выявить нерешенную клиентскую проблему. Предприниматели также копировали чужие успешные идеи с российского или мирового рынка. Некоторые, прежде всего люди с опытом работы руководителями или инвестиционными менеджерами, системно выбирали крупные, быстро растущие рынки либо незанятые ниши. Шестой источник – различные случайности. Какой же способ наилучший для подбора жизнеспособной и финансово успешной концепции бизнеса?