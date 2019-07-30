Каждый пятый предприниматель готов вновь вернуться на работу по найму

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Не работать на себя

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Варвара Гранкова

Дмитрий Салатов ушел из бизнеса и устроился на работу по найму после неудачного запуска стартапа. Осенью 2012 г. он вместе с приятелем открыл онлайн-биржу фрилансеров Scanradar. Проект казался перспективным, и партнеры даже привлекли $300 000 инвестиций. Через 1,5 года деньги закончились – выручка была мизерной, партнерам приходилось содержать 12 сотрудников и много тратить на рекламу и привлечение репетиторов, курьеров и сантехников. Найти новых инвесторов не получилось, и в конце 2013 г. предприниматели закрыли стартап. Знакомые предложили Салатову работу руководителя отдела маркетинга в интернет-магазине. Тот согласился. Он стал получать зарплату в 200 000 руб. в месяц – в 4 раза больше, чем в собственном стартапе. 32-летний Салатов больше не хочет открывать собственный бизнес.

Бросить бизнес и вернуться на работу в офис согласны 21% предпринимателей – при условии, что не потеряют в заработке, показал опрос 529 собственников бизнеса в 23 регионах России, проведенный Magram Market Research. Опрос был частью индекса ожиданий малого и среднего бизнеса (RSBI), который составляет «Опора России» совместно с Magram и Промсвязьбанком. Больше всего желающих вернуться к наемному труду среди предпринимателей в торговле и сфере услуг (25 и 19% соответственно), собственники производственных компаний реже задумываются о переходе на офисную работу (14%).

Заниматься бизнесом становится все менее выгодно и более рискованно – доходы предпринимателей падают, а фискальная нагрузка и давление регулирующих органов растут, считает член совета «Опоры России» Дмитрий Несветов. Владельцы магазинов и парикмахерских более мобильны, нежели производственники: закрыть торговую точку легче, чем среднее или малое производственное предприятие, продолжает он.