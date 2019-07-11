Каждый второй российский предприниматель готовится к худшему
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71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, выяснили социологи государственного ВЦИОМа. Бизнес вынужден фокусироваться на рисках, а не на возможностях, это ведет к сужению горизонта планирования и отказу от игры вдолгую. Инвестируют фактически лишь те, у кого нет другого варианта вложения денег, говорится в докладе центра стратегического проектирования «Платформа», посвященном оценке инвестиционного климата в России. При наличии альтернатив выбираются более консервативные способы.
В основу исследования легли телефонный опрос 500 предпринимателей, проведенный ВЦИОМом, и серия интервью с представителями бизнеса и экспертами. Государство в глазах бизнесменов ответственно за большинство управляемых рисков, пишут авторы исследования: врага они в нем не видят, но и заинтересованного партнера – тоже.
С одной стороны, государство – помощник, снижающий административные барьеры и поддерживающий предпринимательство. С другой – непредсказуемая сила. В системе органов власти респонденты видят отдельные неуправляемые и работающие в своей логике теневые элементы, со стороны которых и исходят риски.
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