Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Страна не для бизнеса

Каждый второй российский предприниматель готовится к худшему

Инвестируют лишь те, кому больше некуда вкладывать деньги

71% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, выяснили социологи государственного ВЦИОМа. Бизнес вынужден фокусироваться на рисках, а не на возможностях, это ведет к сужению горизонта планирования и отказу от игры вдолгую. Инвестируют фактически лишь те, у кого нет другого варианта вложения денег, говорится в докладе центра стратегического проектирования «Платформа», посвященном оценке инвестиционного климата в России. При наличии альтернатив выбираются более консервативные способы.

В основу исследования легли телефонный опрос 500 предпринимателей, проведенный ВЦИОМом, и серия интервью с представителями бизнеса и экспертами. Государство в глазах бизнесменов ответственно за большинство управляемых рисков, пишут авторы исследования: врага они в нем не видят, но и заинтересованного партнера – тоже.

С одной стороны, государство – помощник, снижающий административные барьеры и поддерживающий предпринимательство. С другой – непредсказуемая сила. В системе органов власти респонденты видят отдельные неуправляемые и работающие в своей логике теневые элементы, со стороны которых и исходят риски.

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Комментарии
Ostanton71
08:15 12.07.2019
А-ха-ха! В точку!!!! Эти готовятся к лучшему! Старую собаку не научишь новым трюкам! 😂😂😂
40
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