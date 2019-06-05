Дмитрий Медведев запретил ухудшать положение бизнеса

Статья опубликована в № 4828 от 06.06.2019 под заголовком: Что значит ухудшение

Российскому бизнесу легче не становится: сейчас в России действует около 2 млн видов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной деятельности Евгений Разумный / Ведомости

В январе председатель правительства Дмитрий Медведев признал, что количество требований, которые предъявляют к бизнесу при проверках, необоснованно завышено и это надо менять. Помочь бизнесу он предложил регуляторной гильотиной: все существующие требования должны быть проанализированы регуляторами и бизнесом и необоснованные утратят силу. 4 июня Медведев утвердил дорожную карту регуляторной гильотины: с 2021 г. все старые акты должны быть заменены на новые.

К июлю министерства должны подготовить перечень законов, которые они хотят изменить, и общее видение нормативного регулирования их сферы. До ноября-декабря законопроекты должны быть подготовлены, обсуждены с экспертами и бизнесом и внесены в правительство. В марте 2020 г. правительство планирует внести законопроекты в Госдуму, а во II квартале 2020 г. их уже зарегистрирует Минюст.

А пока в течение ближайших двух лет новые требования устанавливать запрещено – это следует из поручения Медведева от 3 июня 2019 г., направленного в министерства и деловые ассоциации («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития). Следить за тем, появляются ли новые требования, должны Минюст и Минэкономразвития, указано в поручении.

Этот пункт поручения призван создать инструмент, который не допустит появления новых обязательных требований, ухудшающих положение бизнеса, на период реализации реформы, объяснил «Ведомостям» замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов. Ведомства получают четкое указание, что введение новых правил, ужесточающих условия ведения предпринимательской деятельности, не допускается, полагает он.

А если условия улучшаются, но требуется перестроить внутренние бизнес-процессы и нести дополнительные издержки, то будут установлены переходные периоды, подхватывает представитель Минэкономразвития. Законопроект о том, как именно будет работать регуляторная гильотина, будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме – 2019, знает он.

До принятия новых требований будет применяться действующее регулирование, подчеркивает представитель Минюста.

Власти обещают перестать кошмарить бизнес регулярно. Например, в октябре 2016 г. тот же Медведев оценивал потери бизнеса из-за неэффективного контроля в 5% ВВП, обещал сократить их к 2018 г. на 20%, а к 2024 г. – на 50%. Бизнесу пока легче не стало.

Дмитрий Медведев премьер-министр «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 мин. <...> Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности». 15 января 2019 г. об избыточных требованиях к бизнесу

Сейчас в России действует около 2 млн видов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной деятельности. По экспертным оценкам, на обеспечение фитосанитарных требований приходится около 12% цены овощей и фруктов, а оформление ветеринарной документации добавляет 8% к стоимости колбасы. По оценке первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, регуляторная гильотина позволит сократить число требований вдвое.

Само государство тоже тратится – в 2018 г. расходы на контрольно-надзорную деятельность достигли 237,4 млрд руб., указано в пояснительной записке к законопроекту Минэкономразвития, который вводит понятие о регуляторной гильотине. Кроме того, он вводит запрет на надзор по требованиям, которые официально не опубликованы и которые были предусмотрены еще актами СССР и РСФСР. Если требования невозможно исполнить, они противоречивы или неясны, то они должны толковаться в пользу бизнеса.

Только в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии за май 2019 г. было принято или изменено более 100 ГОСТов по строительной, химической, добывающей, пищевой и другим видам деятельности, говорит президент ТПП Сергей Катырин, все это новые требования.

Одна из отраслей, где государство пытается усилить контроль, – пивоваренная. После поручений Силуанова в феврале стали обсуждаться введение реестра производителей, минимальные розничные цены, распространение учета в ЕГАИС на розничные продажи и другие меры. По словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, представители бизнес-ассоциации неоднократно обращались в правительство с тем, что оснований вводить новое регулирование нет, – и нынешнее поручение Медведева как раз поможет его избежать.

Смягчение требований обсуждается настолько давно, что бизнес уже относится к подобным разговорам и инициативам абсолютно равнодушно, рассказывает президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов: «Все признают, что требований гигантское количество и их надо отменять, – но ничего не происходит». Единственное, на что надеется бизнес, – что не будет новых требований. Мораторий на них вводят, но не понятно, почему Минюст и Минэкономразвития будут оценивать, как законопроект повлияет на бизнес, рассуждает он. Например, сейчас каждый законопроект проходит оценку регулирующего воздействия, но это чаще всего формальная процедура, не работающая на практике. Есть опасения, что и с этим мораторием будет так же, сетует он.

Появление новых требований полностью останавливать не стоит, если речь заходит о здоровье и безопасности, считает Катырин, но стоит подходить к этому процессу с оглядкой на саму отрасль.

Представитель Роструда переадресовал вопросы в Минтруд. Его коллеги из Минтруда, Минстроя, Минэнерго, Минприроды, Роспотребнадзора, МЧС и Роскомнадзора не ответили на запрос в среду вечером.