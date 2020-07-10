О чем стоит подумать, прежде чем обращаться за льготным кредитомПять рекомендаций малому и среднему бизнесу
Федеральная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 2% годовых оказалась настолько популярной, что на нее дополнительно выделяют 100 млрд руб. В регионах действуют собственные кредитные программы – например, Москва субсидирует ставку как по уже выданным, так и новым кредитам, и бизнес также активно пользуется этим инструментом.
Льготные кредиты позволяют малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии, получить передышку и продержаться до лучших времен. Но, как и любые кредитные программы, они требуют предварительной оценки и взвешенного подхода. Кроме того, предпринимателю необходимо понимать, что господдержка влечет за собой повышенное внимание со стороны госорганов, как всегда бывает при получении бюджетных денег. Нужно быть к этому готовым. На что малому бизнесу следует обратить внимание, прежде чем обращаться в банк по программе поддержки?
1. Необходимо оценить, сможет ли компания выполнить условия кредита. Например, кредит под 2% привязан к численности сотрудников компании. В случае сохранения 90% штата к уровню 1 марта 2021 г. долг и проценты по кредиту компании спишут, а при сохранении 80% будет списана половина кредита и проценты. Кажется, что это фактически бесплатные деньги для бизнеса. Но нужно понимать, что предприятие в течение всего срока кредита обязано сохранять штат на докризисном уровне. В противном случае кредит придется вернуть, причем ставка станет рыночной. В кризис это может стать непосильным требованием, а просрочки и невозвраты испортят предпринимателю кредитную историю. Получается, что, взяв кредит, компания лишает себя возможности оптимизировать штат, ей придется всеми силами сохранять сотрудников и платить им зарплату. Именно поэтому надо заранее все рассчитать и быть уверенным, что в перспективе удастся сохранить стабильность бизнеса в условиях нынешнего кризиса. А он может оказаться серьезнее прежних, которые вам уже удалось пережить.
2. Нужно проверить, соответствует ли компания требованиям к получателям льготных кредитов. Напомню, что кредит выдается малым и средним предприятиям из пострадавших в пандемию отраслей экономики. Принадлежность к отраслям и малому бизнесу проверяется по основному коду ОКВЭДа на 1 марта 2020 г. (см. постановления правительства № 434, 540 и 927, утвердившие перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции) и в реестре малых и средних предприятий (https://ofd.nalog.ru/). Кроме того, компания не должна проходить процедуру банкротства, реорганизации, деятельность ее не должна быть приостановлена.