1. Необходимо оценить, сможет ли компания выполнить условия кредита. Например, кредит под 2% привязан к численности сотрудников компании. В случае сохранения 90% штата к уровню 1 марта 2021 г. долг и проценты по кредиту компании спишут, а при сохранении 80% будет списана половина кредита и проценты. Кажется, что это фактически бесплатные деньги для бизнеса. Но нужно понимать, что предприятие в течение всего срока кредита обязано сохранять штат на докризисном уровне. В противном случае кредит придется вернуть, причем ставка станет рыночной. В кризис это может стать непосильным требованием, а просрочки и невозвраты испортят предпринимателю кредитную историю. Получается, что, взяв кредит, компания лишает себя возможности оптимизировать штат, ей придется всеми силами сохранять сотрудников и платить им зарплату. Именно поэтому надо заранее все рассчитать и быть уверенным, что в перспективе удастся сохранить стабильность бизнеса в условиях нынешнего кризиса. А он может оказаться серьезнее прежних, которые вам уже удалось пережить.