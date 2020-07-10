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О чем стоит подумать, прежде чем обращаться за льготным кредитом

Пять рекомендаций малому и среднему бизнесу
Максим Солнцев , председатель правления СДМ-банка

Федеральная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 2% годовых оказалась настолько популярной, что на нее дополнительно выделяют 100 млрд руб. В регионах действуют собственные кредитные программы – например, Москва субсидирует ставку как по уже выданным, так и новым кредитам, и бизнес также активно пользуется этим инструментом.

Льготные кредиты позволяют малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии, получить передышку и продержаться до лучших времен. Но, как и любые кредитные программы, они требуют предварительной оценки и взвешенного подхода. Кроме того, предпринимателю необходимо понимать, что господдержка влечет за собой повышенное внимание со стороны госорганов, как всегда бывает при получении бюджетных денег. Нужно быть к этому готовым. На что малому бизнесу следует обратить внимание, прежде чем обращаться в банк по программе поддержки?

1. Необходимо оценить, сможет ли компания выполнить условия кредита. Например, кредит под 2% привязан к численности сотрудников компании. В случае сохранения 90% штата к уровню 1 марта 2021 г. долг и проценты по кредиту компании спишут, а при сохранении 80% будет списана половина кредита и проценты. Кажется, что это фактически бесплатные деньги для бизнеса. Но нужно понимать, что предприятие в течение всего срока кредита обязано сохранять штат на докризисном уровне. В противном случае кредит придется вернуть, причем ставка станет рыночной. В кризис это может стать непосильным требованием, а просрочки и невозвраты испортят предпринимателю кредитную историю. Получается, что, взяв кредит, компания лишает себя возможности оптимизировать штат, ей придется всеми силами сохранять сотрудников и платить им зарплату. Именно поэтому надо заранее все рассчитать и быть уверенным, что в перспективе удастся сохранить стабильность бизнеса в условиях нынешнего кризиса. А он может оказаться серьезнее прежних, которые вам уже удалось пережить.

2. Нужно проверить, соответствует ли компания требованиям к получателям льготных кредитов. Напомню, что кредит выдается малым и средним предприятиям из пострадавших в пандемию отраслей экономики. Принадлежность к отраслям и малому бизнесу проверяется по основному коду ОКВЭДа на 1 марта 2020 г. (см. постановления правительства № 434, 540 и 927, утвердившие перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции) и в реестре малых и средних предприятий (https://ofd.nalog.ru/). Кроме того, компания не должна проходить процедуру банкротства, реорганизации, деятельность ее не должна быть приостановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных