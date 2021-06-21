Пять моделей для организации работы после пандемии

Пять моделей для организации работы после пандемииСейчас у компаний есть выбор – возвращать ли команду в офис, оставить на удаленке или перейти к новой, более эффективной модели организации рабочей среды
От того, где работают сотрудники, многое зависит не только в проектировании рабочего пространства организаций, но и в распределении капитала и управлении кадрами. Говоря о перспективах, эксперты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что наш эксперимент с работой из дома оказался настолько удачным, что удаленка уже никуда не денется. Другие убеждены, что многим очень не хватает личного общения и что офисы стремительно будут снова заполняться сотрудниками. Где-то посередине между двумя этими полюсами оказываются те, кто уверен, что вместо любой из этих крайностей нас ожидает промежуточный вариант – гибридная работа из дома и офиса.
Будущее уже наступило
Я решил прояснить, как будет выглядеть работа из офиса в будущем, и опросил 1600 австралийских офисных работников, а также поговорил с несколькими руководителями компаний и экспертами в области организации рабочих пространств. Австралия – важный пример: вместо того чтобы дожидаться появления вакцины, власти страны в значительной мере контролировали распространение вируса, закрыв границы для нерезидентов, ограничив перемещения между штатами, введя распоряжения о самоизоляции и меры для тщательного отслеживания контактов в каждом очаге заболевания.
В октябре 2020 г., когда в некоторых регионах начали снимать жесткие многомесячные ограничения, в Мельбурне, наиболее пострадавшем от пандемии городе страны, в офисы, по данным австралийского Совета по рынку недвижимости, вернулись только 7% работников. К апрелю в офисы вернулось более 41% работающих специалистов. В Перте, Аделаиде и других городах, которые пандемия затронула в меньшей степени, заполняемость офисов оценивается в 70%, что лишь немногим ниже показателей за период до пандемии. Вспышки заболевания по-прежнему случаются, и правительство вводит временные ограничения, границы тоже по-прежнему закрыты, но в основном австралийцы могут обедать в помещениях, посещать крупные спортивные мероприятия и ходить на работу. Люди привыкают к жизни без угрозы пандемии, и этот опыт может быть первым ориентиром для других стран в том, как, хотелось бы надеяться, будет развиваться ситуация в дальнейшем.