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Реклама в уши

Российский рынок подкастов растет быстрыми темпами и все больше привлекает внимание рекламодателей
Мария Подцероб
Daniel Fontenele / Unsplash

В конце 2020 г. сооснователь сервиса психологической помощи YouTalk Анна Крымская записала первый совместный выпуск о психотерапии «Спасибо, я в порядке» со студией подкастов «Шторм». Она хотела привлечь внимание аудитории к методам психотерапии и повысить узнаваемость бренда компании. Об использовании подкастов для повышения продаж Крымская тогда не думала. Они сделали три сезона, в каждом по пять выпусков с выходом раз в две недели. Первый сезон знакомил слушателей с понятием психотерапии, второй был про перемены в жизни после психотерапии, а в третьем известные психотерапевты говорили об эмоциональном выгорании, расстройствах пищевого поведения, депрессии. Производство и выпуск трех сезонов подкаста, по словам Крымской, обошлись в 1,5 млн руб., но затраты окупились. За 11 месяцев подкаст «Спасибо, я в порядке» прослушало более 500 000 человек, из них 500 активировали в подкасте промокоды, дающие скидки на услуги YouTalk, и 74% этих людей стали постоянными клиентами сервиса, рассказывает сооснователь студии «Шторм» Анна Ковалева.

YouTalk не единственная компания, которая в последний год использовала подкасты для продвижения своих услуг, бренда или продукции. Эдуард Рекачинский, основатель и гендиректор агентства онлайн-аудиорекламы Unisound, констатирует, что в 2021 г. продажи рекламы в подкастах в его агентстве выросли в 3 раза, в то время как другие более традиционные каналы аудиорекламы росли медленнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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