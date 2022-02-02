Реклама в уши

В конце 2020 г. сооснователь сервиса психологической помощи YouTalk Анна Крымская записала первый совместный выпуск о психотерапии «Спасибо, я в порядке» со студией подкастов «Шторм». Она хотела привлечь внимание аудитории к методам психотерапии и повысить узнаваемость бренда компании. Об использовании подкастов для повышения продаж Крымская тогда не думала. Они сделали три сезона, в каждом по пять выпусков с выходом раз в две недели. Первый сезон знакомил слушателей с понятием психотерапии, второй был про перемены в жизни после психотерапии, а в третьем известные психотерапевты говорили об эмоциональном выгорании, расстройствах пищевого поведения, депрессии. Производство и выпуск трех сезонов подкаста, по словам Крымской, обошлись в 1,5 млн руб., но затраты окупились. За 11 месяцев подкаст «Спасибо, я в порядке» прослушало более 500 000 человек, из них 500 активировали в подкасте промокоды, дающие скидки на услуги YouTalk, и 74% этих людей стали постоянными клиентами сервиса, рассказывает сооснователь студии «Шторм» Анна Ковалева.