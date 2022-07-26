Чем компании замещают западное офисное ПО

В марте вслед за другими западными IT-компаниями американская Microsoft объявила об остановке продаж всех продуктов на российском рынке, в том числе офисных пакетов. При этом корпорация обещала выполнить старые контрактные обязательства и среди прочего не оставить без обновлений социально значимые российские учреждения вроде школ и больниц. В июньском интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит сказал, что бизнес Microsoft в России будет продолжать сворачиваться – старые клиенты рискуют остаться без поддержки и обновлений. На этом фоне отечественные разработчики офисного ПО могут значительно увеличить свою долю на российском рынке – вплоть до половины. В 2020 г. аналитики J’son & Partners Consulting оценивали его в 38,8 млрд руб., из которых только 7% приходилось на российский софт. Продукты импортного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т. д.) занимали 77,5% рынка, свободного ПО – 15,5%.