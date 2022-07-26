Чем компании замещают западное офисное ПО

Чем компании замещают западное офисное ПОИ кто сейчас борется за долю Microsoft на российском рынке
В марте вслед за другими западными IT-компаниями американская Microsoft объявила об остановке продаж всех продуктов на российском рынке, в том числе офисных пакетов. При этом корпорация обещала выполнить старые контрактные обязательства и среди прочего не оставить без обновлений социально значимые российские учреждения вроде школ и больниц. В июньском интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит сказал, что бизнес Microsoft в России будет продолжать сворачиваться – старые клиенты рискуют остаться без поддержки и обновлений. На этом фоне отечественные разработчики офисного ПО могут значительно увеличить свою долю на российском рынке – вплоть до половины. В 2020 г. аналитики J’son & Partners Consulting оценивали его в 38,8 млрд руб., из которых только 7% приходилось на российский софт. Продукты импортного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т. д.) занимали 77,5% рынка, свободного ПО – 15,5%.
«До недавнего времени в России, как и во всем мире, стандартом офисного приложения на рабочем или домашнем компьютере был Microsoft Office», – рассказывает директор по развитию электронных сервисов и программных решений компании «Марвел-дистрибуция», которая продает офисные пакеты российской компании Р7, Игорь Мартюшев. По его словам, ранее импортозамещение в этом сегменте ПО хоть и двигалось, но крайне медленно и в основном в госсекторе.
Катализатором этого процесса был план перехода госорганов на российское ПО, который утвердили еще летом 2016 г. Тогда же заработал реестр отечественного софта – госзаказчики должны были закупать продукцию его участников и обосновывать необходимость приобретения западных решений. Предполагалось, что доля отечественного ПО в закупках органов власти уже к 2019 г. составит 60%, в госкомпаниях – 45%, а к 2024 г. госорганы и госкорпорации практически полностью перейдут на российские программы.
По данным Счетной палаты, в 2018 г. доля отечественных решений в госзакупках достигла 50%. Но, по оценке сооснователя и директора по разработке и развитию продуктов компании «Новые облачные технологии», которая продает офисные пакеты под брендом «Мой офис», Дмитрия Комиссарова, на готовые продукты приходилось лишь 10%, остальную часть составляли узкоспециализированные программы, созданные под конкретных заказчиков.