Более 40% сотрудников готовы уволиться, если им не согласуют отпуск

На вопрос, может ли стать причиной ухода из компании неудовлетворенность временем или продолжительностью отпуска, 41% опрошенных ответили положительно. При этом более половины респондентов (53%) рассказали, что не могли выйти в отпуск в интересующее их время из-за повышенной загрузки. 12% респондентов посетовали, что им не согласовывали отпуск без объяснения причин, а 7% не смогли договориться с коллегами о датах отдыха.