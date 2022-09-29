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Более 40% сотрудников готовы уволиться, если им не согласуют отпуск

И около 60% недовольны временем отдыха
Екатерина Каляпина Валерия Мишина
На практике встречаются ситуации, когда работники не отдыхают годами и накапливают значительное количество дней неиспользованного отпуска / Freepik

Основная часть сотрудников российских организаций (57%) недовольны отсутствием возможности оформить отпуск в желаемый период, следует из опроса кадровой компании Unity (исследование проводилось осенью 2022 г. среди почти 500 респондентов). Еще 36% сообщили, что при выборе желаемой даты отдыха возникают споры между сотрудниками. 29% жалуются, что нет возможности изменить заявленные ранее даты отпуска, а 8% указывают, что в их компании и вовсе нет единой процедуры оформления отпуска.

На вопрос, может ли стать причиной ухода из компании неудовлетворенность временем или продолжительностью отпуска, 41% опрошенных ответили положительно. При этом более половины респондентов (53%) рассказали, что не могли выйти в отпуск в интересующее их время из-за повышенной загрузки. 12% респондентов посетовали, что им не согласовывали отпуск без объяснения причин, а 7% не смогли договориться с коллегами о датах отдыха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных