Более 40% сотрудников готовы уволиться, если им не согласуют отпуск

Более 40% сотрудников готовы уволиться, если им не согласуют отпускИ около 60% недовольны временем отдыха
Основная часть сотрудников российских организаций (57%) недовольны отсутствием возможности оформить отпуск в желаемый период, следует из опроса кадровой компании Unity (исследование проводилось осенью 2022 г. среди почти 500 респондентов). Еще 36% сообщили, что при выборе желаемой даты отдыха возникают споры между сотрудниками. 29% жалуются, что нет возможности изменить заявленные ранее даты отпуска, а 8% указывают, что в их компании и вовсе нет единой процедуры оформления отпуска.
На вопрос, может ли стать причиной ухода из компании неудовлетворенность временем или продолжительностью отпуска, 41% опрошенных ответили положительно. При этом более половины респондентов (53%) рассказали, что не могли выйти в отпуск в интересующее их время из-за повышенной загрузки. 12% респондентов посетовали, что им не согласовывали отпуск без объяснения причин, а 7% не смогли договориться с коллегами о датах отдыха.