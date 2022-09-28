Минэк ждет роста среднемесячных зарплат на 6600 рублей в этом году

Среднемесячная зарплата в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 г. и составит 63 888 руб. Такие данные приведены в обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2023 г. и на плановый период 2024–2025 гг., подготовлен ном Минэком. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно. По сравнению с последним опубликованным Минэком прогнозом – он был представлен в мае – принципиальных изменений ожиданий по уровню зарплаты нет. Тогда ведомство ожидало, что уровень среднемесячной заработной платы в 2022 г. может составить 63 378 руб., в 2023 г. – 69 637 руб., в 2024 г. – 74 997 руб., в 2025 г. – 79 836 руб.