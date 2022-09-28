Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Минэк ждет роста среднемесячных зарплат на 6600 рублей в этом году

В следующем году показатель увеличится выше темпов инфляции
Екатерина Каляпина
Затяжная дефляция существенно добавила оптимизма прогнозу реальных зарплат от ведомства Максима Решетникова / Андрей Гордеев / Ведомости

Среднемесячная зарплата в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6%, относительно уровня 2021 г. и составит 63 888 руб. Такие данные приведены в обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2023 г. и на плановый период 2024–2025 гг., подготовлен ном Минэком. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно. По сравнению с последним опубликованным Минэком прогнозом – он был представлен в мае – принципиальных изменений ожиданий по уровню зарплаты нет. Тогда ведомство ожидало, что уровень среднемесячной заработной платы в 2022 г. может составить 63 378 руб., в 2023 г. – 69 637 руб., в 2024 г. – 74 997 руб., в 2025 г. – 79 836 руб.

В конце августа Минэк распространил фрагмент прогноза социально-экономического развития, где уже был существенным образом улучшен ряд показателей по социальной обеспеченности населения. Если в мае прогнозировался спад реальных доходов в этом году на 6,8%, то уже в конце августа Минэк прогнозировал сокращение на 2,8%. Среднегодовой уровень безработицы в 2022 г. сохранится на отметке 2021 г. – 4,8%. В прошлом варианте ожидался рост показателя до 6,7%.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных