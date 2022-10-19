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Минтруд представил проекты профессиональных требований к тренерам

Их применение, как и прежде, не обязательно
Валерия Мишина Екатерина Каляпина Елена Рожкова
По данным Национального фитнес-сообщества, число занятых в фитнес-отрасли в стране составляет почти 520 000 человек / Евгений Разумный / Ведомости

Минтруд за неделю опубликовал 24 проекта профстандартов – как новых, так и «обновленных» действующих. Среди совершенно новых – профстандарт для фитнес-тренеров, в котором устанавливаются стандарты по работе «в водной среде и на суше». Проект стандарта выделяет такие виды фитнеса, как плавание, аквааэробика, атлетические виды спорта, пилатес, йога, танцевальные направления и боевые искусства. Согласно ему, желающие работать фитнес-тренерами должны регулярно обследоваться и не иметь судимости. Во время работы они должны, например, учитывать возраст и физические возможности клиентов. Образование у фитнес-тренеров должно быть не ниже среднего профессионального, но допускается и среднее непрофильное вместе с прохождением профессиональной подготовки.

По данным Национального фитнес-сообщества (объединяет 1936 фитнес-клубов из 79 субъектов России, 10 профессиональных образовательных учреждений, семь ассоциаций и шесть федераций), число занятых в фитнес-отрасли в стране составляет почти 520 000 человек. Как рассказала «Ведомостям» президент сообщества Елена Силина, сейчас, пока профстандарт не утвержден, инструкторы входящих в сообщество организаций должны соответствовать «корпоративным» требованиям: «Иметь высшее или среднее физкультурное образование, обладать званием мастера спорта или разрядом кандидата в мастера спорта, обладать профессиональной методической компетентностью в ведении тренингов, ежегодно подтверждать свои знания и право ведения тренерской деятельности». Внедрение профстандартов «поможет очистить рынок от некомпетентных специалистов, которые не имеют права проводить физкультурно-оздоровительные занятия», – полагает она.

Директор по качеству фитнес-продукта сети клубов XFit в России Ирина Троска сообщила, что без принятого профстандарта в компании работают по «сформированных экспертами сети стандартам и специально созданным программам для тренеров». Например, сотрудники должны «проходить обязательное обучение и ежегодно аттестовываются, подтверждая уровень своей квалификации». Троска полагает, что в случае принятия профстандарта и при выявлении несоответствия ему сотрудника, «скорее всего, [сеть] будет создавать прецедентную практику в зависимости от конкретной ситуации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных