Минтруд представил проекты профессиональных требований к тренерам

Минтруд за неделю опубликовал 24 проекта профстандартов – как новых, так и «обновленных» действующих. Среди совершенно новых – профстандарт для фитнес-тренеров, в котором устанавливаются стандарты по работе «в водной среде и на суше». Проект стандарта выделяет такие виды фитнеса, как плавание, аквааэробика, атлетические виды спорта, пилатес, йога, танцевальные направления и боевые искусства. Согласно ему, желающие работать фитнес-тренерами должны регулярно обследоваться и не иметь судимости. Во время работы они должны, например, учитывать возраст и физические возможности клиентов. Образование у фитнес-тренеров должно быть не ниже среднего профессионального, но допускается и среднее непрофильное вместе с прохождением профессиональной подготовки.