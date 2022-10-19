Минтруд представил проекты профессиональных требований к тренерам

Минтруд представил проекты профессиональных требований к тренерамИх применение, как и прежде, не обязательно
Минтруд за неделю опубликовал 24 проекта профстандартов – как новых, так и «обновленных» действующих. Среди совершенно новых – профстандарт для фитнес-тренеров, в котором устанавливаются стандарты по работе «в водной среде и на суше». Проект стандарта выделяет такие виды фитнеса, как плавание, аквааэробика, атлетические виды спорта, пилатес, йога, танцевальные направления и боевые искусства. Согласно ему, желающие работать фитнес-тренерами должны регулярно обследоваться и не иметь судимости. Во время работы они должны, например, учитывать возраст и физические возможности клиентов. Образование у фитнес-тренеров должно быть не ниже среднего профессионального, но допускается и среднее непрофильное вместе с прохождением профессиональной подготовки.
По данным Национального фитнес-сообщества (объединяет 1936 фитнес-клубов из 79 субъектов России, 10 профессиональных образовательных учреждений, семь ассоциаций и шесть федераций), число занятых в фитнес-отрасли в стране составляет почти 520 000 человек. Как рассказала «Ведомостям» президент сообщества Елена Силина, сейчас, пока профстандарт не утвержден, инструкторы входящих в сообщество организаций должны соответствовать «корпоративным» требованиям: «Иметь высшее или среднее физкультурное образование, обладать званием мастера спорта или разрядом кандидата в мастера спорта, обладать профессиональной методической компетентностью в ведении тренингов, ежегодно подтверждать свои знания и право ведения тренерской деятельности». Внедрение профстандартов «поможет очистить рынок от некомпетентных специалистов, которые не имеют права проводить физкультурно-оздоровительные занятия», – полагает она.
Директор по качеству фитнес-продукта сети клубов XFit в России Ирина Троска сообщила, что без принятого профстандарта в компании работают по «сформированных экспертами сети стандартам и специально созданным программам для тренеров». Например, сотрудники должны «проходить обязательное обучение и ежегодно аттестовываются, подтверждая уровень своей квалификации». Троска полагает, что в случае принятия профстандарта и при выявлении несоответствия ему сотрудника, «скорее всего, [сеть] будет создавать прецедентную практику в зависимости от конкретной ситуации».