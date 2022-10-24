Чем может грозить обед в неположенном месте

Чем может грозить обед в неположенном местеНе каждая компания может себе позволить оборудовать столовую, в которой обязан есть сотрудник
Рынок доставки продуктов и готовой еды в постпандемийном 2022 году продолжил расти. В первом полугодии совокупная емкость этого рынка выросла в Московском регионе на 60% и превысила 300 млрд руб. (учитывая НДС), говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Немалая доля в структуре заказов приходится на офисы: до 40% по количеству заказов и до 30% по стоимости, отмечает он.
Как прогнозирует Бурмистров, по итогам 2022 г. совокупная стоимость заказанных в офисы продуктов и готовой еды в Московском регионе приблизится к 200 млрд руб.
При этом питание сотрудников далеко не во всех компаниях организовано на должном уровне: например, проведенный по просьбе «Ведомостей» опрос «Работа.ру» показал, что меньше половины фирм выделяют для своих работников отдельные помещения для приема пищи. Почему при нынешнем нормативном регулировании перекус или даже чай в неположенном месте может грозить проблемами как работнику, так и работодателю, разбирались «Ведомости».
Место для трапезы
Согласно опросу сервиса «Работа.ру» (опрос проходил в сентябре 2022 г. среди 2800 работодателей разных сфер из всех регионов РФ), только у 48% работодателей для приема пищи сотрудников есть отдельное помещение. 23% респондентов сообщили, что обедают в «специально оборудованном месте», а около трети (29%) заявили, что в их компании вообще нет места, предназначенного для питания. Последнее – нарушение законодательства.