Чем может грозить обед в неположенном месте

При этом питание сотрудников далеко не во всех компаниях организовано на должном уровне: например, проведенный по просьбе «Ведомостей» опрос «Работа.ру» показал, что меньше половины фирм выделяют для своих работников отдельные помещения для приема пищи. Почему при нынешнем нормативном регулировании перекус или даже чай в неположенном месте может грозить проблемами как работнику, так и работодателю, разбирались «Ведомости».