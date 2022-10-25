Соискателей оценят по навыкам

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, срок исполнения к 2030 г. «довольно большой», но тренд на импортозамещение и освоение новых производств в России потребует новых профессий и знаний. Поэтому он считает, что сервис по оценке компетенций «будет уместен». А совладелец платформы «Цифровая Россия» (проект партии «Единая Россия») Алексей Мостовщиков считает, что со временем различные специальности будут все больше и больше переплетаться между собой и работодатели будут оценивать соискателей именно по их компетенциям. «Формат биржи [вакансий] наиболее удачный для реализации этого взаимодействия, – сказал он «Ведомостям». – Но он должен быть максимально открытым, чтобы можно было подтягивать базы данных различных сообществ».