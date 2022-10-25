Соискателей оценят по навыкам

Соискателей оценят по навыкамМинтруд разрабатывает площадку для поиска работы и отбора сотрудников «по компетенциям»
Работодатели и соискатели смогут искать вакансии и отбирать резюме, используя данные о компетенциях, а не только о предыдущем опыте работы и занимаемых должностях. Такой сервис должен заработать на портале «Работа России» (его оператором является Минтруд) до 2030 г., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, для соискателей сервис расширит возможности поиска работы «не только по названию вакансий», при этом он «даст понимание [соискателям], как увеличить заработную плату, какие компетенции для этого необходимо развивать». Для работодателей новый сервис предполагает выбор резюме с учетом набора компетенций соискателей, а также предоставит рекомендации по стоимости вакансий, добавили в Минтруде.
Планируется, что сервис будет включать в себя два блока: первый будет работать так, как «биржа труда», и позволит анализировать стоимость квалификаций. Второй блок будет представлять собой систему мониторинга и моделирования ситуации на рынке труда. Его цель, как пояснили в Минтруде, – «формирование прогноза дополнительной кадровой потребности регионов на период до трех лет с учетом анализа ситуации на рынке труда». «Создание и развитие этих блоков входит в план мероприятий по реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 г.», – сообщили в ведомстве.
По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, срок исполнения к 2030 г. «довольно большой», но тренд на импортозамещение и освоение новых производств в России потребует новых профессий и знаний. Поэтому он считает, что сервис по оценке компетенций «будет уместен». А совладелец платформы «Цифровая Россия» (проект партии «Единая Россия») Алексей Мостовщиков считает, что со временем различные специальности будут все больше и больше переплетаться между собой и работодатели будут оценивать соискателей именно по их компетенциям. «Формат биржи [вакансий] наиболее удачный для реализации этого взаимодействия, – сказал он «Ведомостям». – Но он должен быть максимально открытым, чтобы можно было подтягивать базы данных различных сообществ».
Вице-президент по операционному управлению стаффинговой группы Ancor Алексей Миронов считает, что «новый подход может коснуться в первую очередь управленцев, так как обычно по их формальному опыту сложно оценить, в чем они слабы и сильны». По его мнению, тема оценки навыков соответствует мировым трендам: работодателям актуальнее ориентироваться не на общий опыт работы и описание ранее занимаемых должностей, а на навыки. Но, по его словам, сложность работы сервиса будет заключаться в отборе навыков, которые будут автоматически подходить под конкретную вакансию. Также сложность может вызвать и соотношение «набора навыков со стоимостью вакансии».