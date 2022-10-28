Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Логистика требует решительных управленцев

Рекрутеры назвали ключевые навыки для менеджеров в сфере цепочек поставок
Елена Рожкова
Дефицит кадров в сфере логистики есть уже давно / Евгений Разумный / Ведомости

Управление цепочками поставок в условиях санкций требует от топ-менеджеров умения быстро принимать решения в зависимости от операционной эффективности, следует из опроса рекрутинговой компании Odgers Berndtson. Аналитики указывают, что из-за санкций стоимость логистики существенно увеличилась, сроки доставки выросли, что требует от управленцев нестандартных решений

Главные компетенции, которыми должны обладать управленцы в сфере цепочек поставок (supply chain), – это способность быстро принимать решения в условиях неопределенности, навык генерировать нестандартные идеи, а также фокус на операционной эффективности. К такому выводы пришли аналитики рекрутинговой компании Odgers Berndtson. В исследовании, с результатами которого ознакомились «Ведомости», приняли участие 246 топ-менеджеров из семи секторов экономики. Среди них директора по цепочкам поставок и логистике, генеральные директора потребительских, промышленных и логистических компаний.

Аналитики компании указали, что из-за санкций увеличилась нагрузка на бизнес-процессы: изменились маршруты доставки, появилась необходимость постоянного и оперативного перестроения цепочек, разорваны отношения с рынками экспортного сбыта, возникла потребность искать и регулярно пересматривать новые источники сырья и комплектующих. «Логистика стала в 2–3 раз дороже, сроки доставки увеличились, а ряд импортных поставок просто недоступен, – отмечают авторы исследования. – Грузопотоки сместились на ж/д и автотранспорт с авиасектора и морских путей». Среди вызовов логистической сферы, по мнению экспертов компании, снижение доступности рабочей силы из-за оттока трудовых мигрантов в 2020 г. на фоне пандемии, а затем в 2022 г. из-за частичной мобилизации. Аналитики характеризуют нынешнюю ситуацию как неопределенную с высокой скоростью изменений, что делает невозможным прогнозирование и требует оперативных решений.

Большинство участников опроса заявили, что ключевой компетенцией топ-менеджеров в сфере цепочек поставок в 2022 г. является лидерство и способность быстро принимать решения (70% опрошенных). На втором месте способность генерировать нестандартные решения и быстро тестировать гипотезы (60%). Фокус на операционной эффективности назвали 52% участников. Среди других ответов – умение выстраивать кросс-функциональные коммуникации, готовность вести людей за собой и системный подход к развитию команды.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных