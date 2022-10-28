Логистика требует решительных управленцев

Аналитики компании указали, что из-за санкций увеличилась нагрузка на бизнес-процессы: изменились маршруты доставки, появилась необходимость постоянного и оперативного перестроения цепочек, разорваны отношения с рынками экспортного сбыта, возникла потребность искать и регулярно пересматривать новые источники сырья и комплектующих. «Логистика стала в 2–3 раз дороже, сроки доставки увеличились, а ряд импортных поставок просто недоступен, – отмечают авторы исследования. – Грузопотоки сместились на ж/д и автотранспорт с авиасектора и морских путей». Среди вызовов логистической сферы, по мнению экспертов компании, снижение доступности рабочей силы из-за оттока трудовых мигрантов в 2020 г. на фоне пандемии, а затем в 2022 г. из-за частичной мобилизации. Аналитики характеризуют нынешнюю ситуацию как неопределенную с высокой скоростью изменений, что делает невозможным прогнозирование и требует оперативных решений.