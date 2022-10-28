Логистика требует решительных управленцев

Логистика требует решительных управленцевРекрутеры назвали ключевые навыки для менеджеров в сфере цепочек поставок
Управление цепочками поставок в условиях санкций требует от топ-менеджеров умения быстро принимать решения в зависимости от операционной эффективности, следует из опроса рекрутинговой компании Odgers Berndtson. Аналитики указывают, что из-за санкций стоимость логистики существенно увеличилась, сроки доставки выросли, что требует от управленцев нестандартных решений
Главные компетенции, которыми должны обладать управленцы в сфере цепочек поставок (supply chain), – это способность быстро принимать решения в условиях неопределенности, навык генерировать нестандартные идеи, а также фокус на операционной эффективности. К такому выводы пришли аналитики рекрутинговой компании Odgers Berndtson. В исследовании, с результатами которого ознакомились «Ведомости», приняли участие 246 топ-менеджеров из семи секторов экономики. Среди них директора по цепочкам поставок и логистике, генеральные директора потребительских, промышленных и логистических компаний.
Аналитики компании указали, что из-за санкций увеличилась нагрузка на бизнес-процессы: изменились маршруты доставки, появилась необходимость постоянного и оперативного перестроения цепочек, разорваны отношения с рынками экспортного сбыта, возникла потребность искать и регулярно пересматривать новые источники сырья и комплектующих. «Логистика стала в 2–3 раз дороже, сроки доставки увеличились, а ряд импортных поставок просто недоступен, – отмечают авторы исследования. – Грузопотоки сместились на ж/д и автотранспорт с авиасектора и морских путей». Среди вызовов логистической сферы, по мнению экспертов компании, снижение доступности рабочей силы из-за оттока трудовых мигрантов в 2020 г. на фоне пандемии, а затем в 2022 г. из-за частичной мобилизации. Аналитики характеризуют нынешнюю ситуацию как неопределенную с высокой скоростью изменений, что делает невозможным прогнозирование и требует оперативных решений.
Большинство участников опроса заявили, что ключевой компетенцией топ-менеджеров в сфере цепочек поставок в 2022 г. является лидерство и способность быстро принимать решения (70% опрошенных). На втором месте способность генерировать нестандартные решения и быстро тестировать гипотезы (60%). Фокус на операционной эффективности назвали 52% участников. Среди других ответов – умение выстраивать кросс-функциональные коммуникации, готовность вести людей за собой и системный подход к развитию команды.