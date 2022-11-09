55% женщин называют семью и отсутствие заинтересованности в бизнесе препятствием для карьерного роста

Среди прочих барьеров опрошенные также выделили сложившиеся стереотипы (13,1%) и индивидуальные особенности каждого (11%). Бизнес-коуч Анастасия Желудкова считает, что в бизнесе в топ-менеджменте мужчин больше, так как они «лучше отвечают за стратегию, за развитие, за масштабирование, за продажи». Но есть определенное разделение: женщины, по ее мнению, на руководящих должностях лучше отвечают за операционную и кадровую деятельность, «хорошо работают с командой».