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55% женщин называют семью и отсутствие заинтересованности в бизнесе препятствием для карьерного роста

«Стеклянный потолок» встречается в предпринимательстве не реже, чем на госслужбе
Елена Рожкова
С точки зрения продвижения по карьерной лестнице женщин-руководителей тоже в процентном соотношении гораздо меньше / Андрей Гордеев / Ведомости

Больше половины женщин (всего 55%) называют среди факторов, которые сдерживают их при продвижении по службе, приоритет развития семейной жизни (31%) и отсутствие личной заинтересованности в развитии бизнеса (24%). Об этом говорится в исследовании Совкомбанка, которое он провел среди 3000 своих сотрудниц, спрашивая их, что же замедляет их продвижение по карьерной лестнице.

Среди прочих барьеров опрошенные также выделили сложившиеся стереотипы (13,1%) и индивидуальные особенности каждого (11%). Бизнес-коуч Анастасия Желудкова считает, что в бизнесе в топ-менеджменте мужчин больше, так как они «лучше отвечают за стратегию, за развитие, за масштабирование, за продажи». Но есть определенное разделение: женщины, по ее мнению, на руководящих должностях лучше отвечают за операционную и кадровую деятельность, «хорошо работают с командой».

Дискриминация по половому признаку запрещена законом, но любой работодатель принимает те или иные кадровые решения, исходя из своих внутренних устоев и ощущений, констатирует председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Но проблема женского кадрового роста характерна для России, отмечают эксперты, добавляя, что проблема «стеклянного потолка» характерна для любой сферы деятельности.

По словам зампреда Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, он проявляется не только в продвижении по службе, но и в вопросе повышения заработной платы: «Не секрет, что разница в зарплатах мужчин и женщин на сопоставимых должностях может достигать 20% (на госслужбе она составляет около 14%. – «Ведомости»)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных