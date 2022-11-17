В Госдуме предложили изменить регламент ознакомления работников с локальными нормативными актами

В Госдуме предложили изменить регламент ознакомления работников с локальными нормативными актамиУ человека есть шанс прочитать документ единожды – при трудоустройстве, и это становится причиной частых споров
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила Минтруду подумать над механизмом доступа работников к содержанию локальных нормативных актов, которые регламентируют их работу. Сейчас у гражданина есть шанс ознакомиться с текстом документа только единожды – при трудоустройстве, и это становится причиной частых трудовых споров
У работника есть только один шанс ознакомиться с текстом документов, регламентирующих его работу, – при приеме на работу или при их утверждении. На это обратила внимание депутат Госдумы Яна Лантратова в своем обращении к министру труда Антону Котякову. Как отмечается в запросе, с текстом которого ознакомились «Ведомости», большинство судов исходит из того, что работник не может требовать от работодателя предоставить ему копии локальных нормативных актов и коллективного договора. Лантратова попросила Минтруд высказать свою позицию по данному вопросу и уточнить, не видит ли ведомство «проблемы в том, что законодательство не содержит механизма, посредством которого работник может получить информацию о содержании регламентирующих его работу документов в процессе трудовой деятельности». «Ведомости» направили запрос в Минтруд.
Локальные нормативные акты (ЛНА) являются одним из источников трудового права, как следует из ст. 5 Трудового кодекса (ТК). Хотя определения термина ЛНА кодекс не содержит, на практике под ним понимается регулирующий обязанности сторон трудовых отношений акт работодателя, который рассчитан на неоднократное применение в отношении неопределенного круга лиц. ЛНА, которые обязательно принимать по закону, не так много: ТК упоминает в этом качестве правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и инструкции по охране труда. Но ситуаций, в которых применяются такие акты, гораздо больше. Некоторые вопросы закон прямо предписывает урегулировать именно через локальное нормотворчество (форму расчетного листка, порядок обработки персональных данных работников), не уточняя, какой именно акт должен для этого использоваться. Иногда ЛНА являются альтернативой договорному регулированию вопросов. Среди наиболее распространенных документов такого рода – должностные инструкции, положения об оплате труда, положения о премировании.
Статья 68 ТК действительно требует от работодателя при заключении трудового договора ознакомить сотрудника с уже принятыми ЛНА, непосредственно связанными с его работой. Если какой-то локальный нормативный акт принимается уже в процессе трудовой деятельности, с ним работника также необходимо ознакомить (ст. 22 ТК). В теории трудовое законодательство предоставляет работнику возможность иметь доступ к содержанию ЛНА и в процессе трудовой деятельности, соответствующий механизм прописан в ст. 62 ТК: работодатель по письменному заявлению работника обязан в течение трех рабочих дней выдать ему копии связанных с работой документов. В статье приводится перечень таких документов, но он является открытым, на что неоднократно обращали внимание и высшие суды (определения Конституционного суда от 23 апреля 2013 г. и 24 апреля 2018 г., а также Верховного суда от 25 марта 2010 г. и 7 декабря 2020 г.). Какие-то очевидные препятствия для того, чтобы применять ст. 62 ТК в том числе и к ЛНА, из закона не следуют.