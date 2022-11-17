В Госдуме предложили изменить регламент ознакомления работников с локальными нормативными актами

Статья 68 ТК действительно требует от работодателя при заключении трудового договора ознакомить сотрудника с уже принятыми ЛНА, непосредственно связанными с его работой. Если какой-то локальный нормативный акт принимается уже в процессе трудовой деятельности, с ним работника также необходимо ознакомить (ст. 22 ТК). В теории трудовое законодательство предоставляет работнику возможность иметь доступ к содержанию ЛНА и в процессе трудовой деятельности, соответствующий механизм прописан в ст. 62 ТК: работодатель по письменному заявлению работника обязан в течение трех рабочих дней выдать ему копии связанных с работой документов. В статье приводится перечень таких документов, но он является открытым, на что неоднократно обращали внимание и высшие суды (определения Конституционного суда от 23 апреля 2013 г. и 24 апреля 2018 г., а также Верховного суда от 25 марта 2010 г. и 7 декабря 2020 г.). Какие-то очевидные препятствия для того, чтобы применять ст. 62 ТК в том числе и к ЛНА, из закона не следуют.