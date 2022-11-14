Минтруд уточнил свою позицию по выплатам сокращенным работникам

По правилам ст. 178 Трудового кодекса (ТК) «в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения» работодатель обязан выплатить сокращенному работнику средний заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Для этого нужно, чтобы в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. Что именно следует понимать под «исключительными случаями», в законе не уточняется.