Минтруд уточнил свою позицию по выплатам сокращенным работникам

Минтруд уточнил свою позицию по выплатам сокращенным работникамДля сохранения среднего заработка на третий месяц требуется наличие статуса безработного
Нетрудоустройство в течение двух месяцев после сокращения является основанием для сохранения за работником среднего заработка в том случае, если работник своевременно обратился в службу занятости и получил статус безработного. Так представитель Минтруда в ответ на запрос от «Ведомостей» разъяснил новую позицию ведомства об основаниях осуществления данной выплаты.
По правилам ст. 178 Трудового кодекса (ТК) «в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения» работодатель обязан выплатить сокращенному работнику средний заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Для этого нужно, чтобы в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. Что именно следует понимать под «исключительными случаями», в законе не уточняется.