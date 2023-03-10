В крупных городах стали чаще искать работу в 2022 году

В крупных городах стали чаще искать работу в 2022 годуНаибольший прирост предложений – в производственной и строительной сферах
Соискательская активность по итогам 2022 г. выросла в крупных городах России более чем на 40%, следует из данных сервиса «Авито Работа», предоставленных «Ведомостям». Она оценивалась по количеству запросов контактов работодателей потенциальными кандидатами.
В Новосибирске активность соискателей выросла на 66%, в Екатеринбурге — на 53%, в Красноярске — на 50%, в Москве — на 46% и в Челябинске – на 41%. Наименьший прирост в Волгограде (7%), Казани (17%) и Ростове-на-Дону (18%). При этом в целом Казань и Ростов-на-Дону по уровню соискательской активности входят в топ-5 городов по России, отметили в «Авито Работа».
«По общему объему соискательской активности по-прежнему с существенным отрывом лидирует столица, за ней следует Санкт-Петербург. Города федерального значения всегда притягивали и будут притягивать больше потенциальных кандидатов. Тем не менее в 2022 г. наметилась еще одна тенденция. Крупные города Сибири и Урала (Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и Челябинск) начинают догонять города, которые находятся южнее», — сообщил «Ведомостям» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.
В качестве одной из причин роста соискательской активности он называет благоприятные условия на рынке труда и развитие сервисов поиска работы. Рост количества объявлений на «Авито Работа» в 2022 г. составил 69%, из них пятую часть предложений на площадке занимают производственно-сырьевая (12%) и строительная сферы (8%). «Высокая востребованность профильных кадров объясняется наращиванием производства и фокусом развития названных сегментов», – говорит Кумпель. Параллельно с этой тенденцией аналитики сервиса фиксируют увеличение соискательской активности и высокой конкуренцией за работников – не только в перечисленных, но и в других отраслях экономики.
Активная ротация кадров — это в целом специфика российского рынка труда, начиная еще с 1990-х гг., отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в 2022 г. люди действительно чаще меняли работу – самый высокий показатель принятых и выбывших работников с 2007 г. «В 2022 г. к высокой ротации кадров на рыке труда в целом добавились такие, как закрытие отдельных предприятий из-за ухода иностранных компаний, частичная мобилизация. С другой стороны, люди активно искали работу в организациях, где им будет предоставлена бронь, увеличилось количество соискателей в возрасте 45+», – сказал эксперт «Ведомостям».