В крупных городах стали чаще искать работу в 2022 году

Активная ротация кадров — это в целом специфика российского рынка труда, начиная еще с 1990-х гг., отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в 2022 г. люди действительно чаще меняли работу – самый высокий показатель принятых и выбывших работников с 2007 г. «В 2022 г. к высокой ротации кадров на рыке труда в целом добавились такие, как закрытие отдельных предприятий из-за ухода иностранных компаний, частичная мобилизация. С другой стороны, люди активно искали работу в организациях, где им будет предоставлена бронь, увеличилось количество соискателей в возрасте 45+», – сказал эксперт «Ведомостям».