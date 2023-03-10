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Менеджмент

В крупных городах стали чаще искать работу в 2022 году

Наибольший прирост предложений – в производственной и строительной сферах
Евгения Дубровина
Андрей Гордеев / Ведомости

Соискательская активность по итогам 2022 г. выросла в крупных городах России более чем на 40%, следует из данных сервиса «Авито Работа», предоставленных «Ведомостям». Она оценивалась по количеству запросов контактов работодателей потенциальными кандидатами.

В Новосибирске активность соискателей выросла на 66%, в Екатеринбурге — на 53%, в Красноярске — на 50%, в Москве — на 46% и в Челябинске – на 41%. Наименьший прирост в Волгограде (7%), Казани (17%) и Ростове-на-Дону (18%). При этом в целом Казань и Ростов-на-Дону по уровню соискательской активности входят в топ-5 городов по России, отметили в «Авито Работа».

«По общему объему соискательской активности по-прежнему с существенным отрывом лидирует столица, за ней следует Санкт-Петербург. Города федерального значения всегда притягивали и будут притягивать больше потенциальных кандидатов. Тем не менее в 2022 г. наметилась еще одна тенденция. Крупные города Сибири и Урала (Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и Челябинск) начинают догонять города, которые находятся южнее», — сообщил «Ведомостям» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

В качестве одной из причин роста соискательской активности он называет благоприятные условия на рынке труда и развитие сервисов поиска работы. Рост количества объявлений на «Авито Работа» в 2022 г. составил 69%, из них пятую часть предложений на площадке занимают производственно-сырьевая  (12%) и строительная сферы (8%). «Высокая востребованность профильных кадров объясняется наращиванием производства и фокусом развития названных сегментов», – говорит Кумпель. Параллельно с этой тенденцией аналитики сервиса фиксируют увеличение соискательской активности и высокой конкуренцией за работников – не только в перечисленных, но и в других отраслях экономики.

Активная ротация кадров — это в целом специфика российского рынка труда, начиная еще с 1990-х гг., отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в 2022 г. люди действительно чаще меняли работу – самый высокий показатель принятых и выбывших работников с 2007 г. «В 2022 г. к высокой ротации кадров на рыке труда в целом добавились такие, как закрытие отдельных предприятий из-за ухода иностранных компаний, частичная мобилизация. С другой стороны, люди активно искали работу в организациях, где им будет предоставлена бронь, увеличилось количество соискателей в возрасте 45+», – сказал эксперт «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных