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Еще один экс-партнер Baker McKenzie пытается отсудить у фирмы более $270 000

В первом случае суд встал на сторону уволенного из ушедшей из России компании менеджера
Яна Суринская
Andrew Kelly / Reuters

Гагаринский районный суд Москвы рассматривает уже второй иск бывшего сотрудника ушедшей из России международной юридической фирмы Baker McKenzie, Елены Кукушкиной, следует из карточки дела. Она требует взыскать с компании $271 698 в качестве компенсации за неиспользованный отпуск и проценты за задержку по их выплате.

Кукушкина работала в юрфирме в должности советника трудовой практики и отвечала за оказание методической помощи в области трудового права. 24 февраля 2022 г. она подписала соглашение о прекращении трудовых отношений с последним днем 22 марта того же года. При этом в иске Кукушкина указывает, что фактически перестала работать еще 28 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных