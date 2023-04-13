Еще один экс-партнер Baker McKenzie пытается отсудить у фирмы более $270 000

Кукушкина работала в юрфирме в должности советника трудовой практики и отвечала за оказание методической помощи в области трудового права. 24 февраля 2022 г. она подписала соглашение о прекращении трудовых отношений с последним днем 22 марта того же года. При этом в иске Кукушкина указывает, что фактически перестала работать еще 28 февраля 2022 г.