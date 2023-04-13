Еще один экс-партнер Baker McKenzie пытается отсудить у фирмы более $270 000

Еще один экс-партнер Baker McKenzie пытается отсудить у фирмы более $270 000В первом случае суд встал на сторону уволенного из ушедшей из России компании менеджера
Гагаринский районный суд Москвы рассматривает уже второй иск бывшего сотрудника ушедшей из России международной юридической фирмы Baker McKenzie, Елены Кукушкиной, следует из карточки дела. Она требует взыскать с компании $271 698 в качестве компенсации за неиспользованный отпуск и проценты за задержку по их выплате.
Кукушкина работала в юрфирме в должности советника трудовой практики и отвечала за оказание методической помощи в области трудового права. 24 февраля 2022 г. она подписала соглашение о прекращении трудовых отношений с последним днем 22 марта того же года. При этом в иске Кукушкина указывает, что фактически перестала работать еще 28 февраля 2022 г.
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