Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в I квартале в 1,6 раза

Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в I квартале в 1,6 разаЗа первые три месяца 2023 года в Россию на заработки приехало 1,3 млн человек
За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.
По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.
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