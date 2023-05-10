Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в I квартале в 1,6 раза

За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.