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Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в I квартале в 1,6 раза

За первые три месяца 2023 года в Россию на заработки приехало 1,3 млн человек
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.

По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных