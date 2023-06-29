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Рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет

Это соотносится с историческим минимумом по безработице и подтверждает дефицит кадров
Ярослава Костенко
Рост зарплат говорит о растущем дефиците на рынке труда / Сергей Коньков / ТАСС

Рост реальных зарплат россиян – т. е. скорректированных на инфляцию – в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 г. (тогда увеличение составило 10,5%). Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 г. По сравнению с мартом 2023 г. реальные зарплаты сократились на 0,9%.

Средняя начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 71 204 руб. за апрель текущего года. Показатель год к году вырос на 13%. По сравнению с мартом 2023 г. она стала на 0,5% меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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