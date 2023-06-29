Рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет

Рост реальных зарплат россиян – т. е. скорректированных на инфляцию – в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 г. (тогда увеличение составило 10,5%). Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 г. По сравнению с мартом 2023 г. реальные зарплаты сократились на 0,9%.