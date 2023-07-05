В условиях дефицита кадров компании стали активно внедрять цифровые системы оценки персонала

В условиях дефицита кадров компании стали активно внедрять цифровые системы оценки персоналаНо далеко не всегда внедрение проходит гладко, а результаты оценки объективны
Тренд на автоматизацию ключевых HR-процессов в российских компаниях развивается уже несколько лет. Но в этом году работодатели стали уделять больше внимания именно цифровой оценке персонала. Об использовании таких систем заявило почти 96% респондентов исследования, проведенного консалтинговой компанией в сфере управления «Сотер» совместно с порталом поиска работы HeadHunter.
В условиях острого кадрового дефицита рост эффективности управления человеческим капиталом, в том числе цифровизация оценки персонала, ведет к росту общей эффективности бизнеса, подчеркивают авторы исследования. Всего они опросили 152 крупные, средние и малые компании более чем из 20 отраслей в восьми регионах России. Опрос проходил в онлайн-формате, в дополнение были проведены глубинные интервью со специалистами по оценке.
Исследование выявило еще одну тенденцию. Если внедрили цифровые системы оценки почти все опрошенные работодатели, то по-настоящему довольно ими лишь чуть более половины (55%). Такие респонденты оценили эффективность внедренных систем на 4 балла и выше по 5-балльной шкале.
«Ведомости» выясняли, как компании проводят цифровую оценку персонала и с какими трудностями сталкиваются.