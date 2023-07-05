В условиях дефицита кадров компании стали активно внедрять цифровые системы оценки персонала

В условиях острого кадрового дефицита рост эффективности управления человеческим капиталом, в том числе цифровизация оценки персонала, ведет к росту общей эффективности бизнеса, подчеркивают авторы исследования. Всего они опросили 152 крупные, средние и малые компании более чем из 20 отраслей в восьми регионах России. Опрос проходил в онлайн-формате, в дополнение были проведены глубинные интервью со специалистами по оценке.