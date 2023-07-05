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В условиях дефицита кадров компании стали активно внедрять цифровые системы оценки персонала

Но далеко не всегда внедрение проходит гладко, а результаты оценки объективны
Мария Подцероб
Freepik

Тренд на автоматизацию ключевых HR-процессов в российских компаниях развивается уже несколько лет. Но в этом году работодатели стали уделять больше внимания именно цифровой оценке персонала. Об использовании таких систем заявило почти 96% респондентов исследования, проведенного консалтинговой компанией в сфере управления «Сотер» совместно с порталом поиска работы HeadHunter.

В условиях острого кадрового дефицита рост эффективности управления человеческим капиталом, в том числе цифровизация оценки персонала, ведет к росту общей эффективности бизнеса, подчеркивают авторы исследования. Всего они опросили 152 крупные, средние и малые компании более чем из 20 отраслей в восьми регионах России. Опрос проходил в онлайн-формате, в дополнение были проведены глубинные интервью со специалистами по оценке.

Исследование выявило еще одну тенденцию. Если внедрили цифровые системы оценки почти все опрошенные работодатели, то по-настоящему довольно ими лишь чуть более половины (55%). Такие респонденты оценили эффективность внедренных систем на 4 балла и выше по 5-балльной шкале.

«Ведомости» выясняли, как компании проводят цифровую оценку персонала и с какими трудностями сталкиваются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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