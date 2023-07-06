Российские инвесторы обратили внимание на разработки студенческих лабораторий

Российские инвесторы обратили внимание на разработки студенческих лабораторийИ впервые выкупили долю в студенческом стартапе на льготных условиях, предложенных государством
Фонд «Сколково» сообщил о возмещении 50% затрат первым инвесторам, вложившим деньги в университетский стартап по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России. Инвестиции в рамках первого инвестиционного раунда получил стартап Umap, который разработал цифровое решение, помогающее посетителям ориентироваться в закрытых пространствах и получать необходимую информацию об объектах и мероприятиях с телефона.
Umap в начале 2022 г. основали студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова Матвей Чигирин и Семен Кимирилов. В том же году они выпустили пилотный вариант своего iOS-приложения в кампусе Санкт-Петербургского политехнического университета, прошли акселерацию в бизнес-инкубаторе Hive РЭУ им. Г. В. Плеханова и получили грант в 1 млн руб. за победу в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. В 2023 г. компания попала в бизнес-ускоритель «А:Старт» от Академпарка Новосибирска. Сейчас два бизнес-ангела вложили в стартап пополам 1,8 млн руб., получив на двоих 900 000 руб. кэшбэка от «Сколково».
Минимизация рисков
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» был создан в 2022 г. и включает комплекс мероприятий по вовлечению студентов и других представителей университетского сообщества в предпринимательскую деятельность. Как сообщается на сайте Минобрнауки, его цель – повысить до 2030 г. предпринимательский потенциал страны и обеспечить участие вузов в социально-экономическом развитии регионов России. В проект помимо прочего входит программа возмещения инвестиций в университетские стартапы, на которую государство собирается выделить до 2030 г. 13 млрд руб. Возмещением занимается некоммерческий венчурный фонд «Сколково». По словам управляющего директора фонда «Сколково» Сергея Кржановского, программа дает стартапу возможность привлечь инвестиции на ранних стадиях и получить дополнительные компетенции для развития проекта за счет участия бизнес-ангелов. Инвесторам же она помогает снизить финансовые риски.