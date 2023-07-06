Российские инвесторы обратили внимание на разработки студенческих лабораторий

Umap в начале 2022 г. основали студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова Матвей Чигирин и Семен Кимирилов. В том же году они выпустили пилотный вариант своего iOS-приложения в кампусе Санкт-Петербургского политехнического университета, прошли акселерацию в бизнес-инкубаторе Hive РЭУ им. Г. В. Плеханова и получили грант в 1 млн руб. за победу в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. В 2023 г. компания попала в бизнес-ускоритель «А:Старт» от Академпарка Новосибирска. Сейчас два бизнес-ангела вложили в стартап пополам 1,8 млн руб., получив на двоих 900 000 руб. кэшбэка от «Сколково».