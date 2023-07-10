Аномальная жара летом все чаще становится причиной конфликта между работодателями и работниками

Аномальная жара летом все чаще становится причиной конфликта между работодателями и работникамиО спорах на эту тему заявляют более трети офисных сотрудников
Два года назад, когда в Москве с середины июня держалась жара выше 30° C, интернет наводнили сообщения о сложностях, с которыми столкнулись курьеры сервисов доставки еды. Проводя многие часы под прямыми лучами солнца, они покрывались волдырями и требовали от работодателей возместить ущерб, нанесенный их здоровью. Те в ответ начали раздавать курьерам воду и посоветовали одеваться в закрытую одежду, чтобы избежать солнечных ожогов. У клиентов же вид курьеров под солнцем вызывал такую жалость, что им выдавали значительно больше чаевых, чем раньше: по данным сервиса CloudPayments, у курьеров размер чаевых летом 2021 г. вырос до 140 руб., что было на треть больше по сравнению с предыдущим годом.
В этом году жара еще не успела начаться, как сотрудники уже стали устраивать в офисах перепалки из-за кондиционеров. Опрос 1600 офисных работников, проведенный с 19 по 22 июня порталом Superjob, выявил, что в такие конфликты вступали более трети респондентов (34%). И это больше, чем в 2021 г., когда о подобных инцидентах заявляли 29% опрошенных. «Отпуска не берут – ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!» – комментировали ситуацию сами респонденты.
«Ведомости» выясняли, что сегодня предпринимают работодатели для предотвращения подобных конфликтов, что делает для этого государство и каких еще проблем ждать, если не обеспечить сотрудникам компаний комфортные условия работы в жару.