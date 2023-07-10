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Аномальная жара летом все чаще становится причиной конфликта между работодателями и работниками

О спорах на эту тему заявляют более трети офисных сотрудников
Мария Подцероб Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

Два года назад, когда в Москве с середины июня держалась жара выше 30° C, интернет наводнили сообщения о сложностях, с которыми столкнулись курьеры сервисов доставки еды. Проводя многие часы под прямыми лучами солнца, они покрывались волдырями и требовали от работодателей возместить ущерб, нанесенный их здоровью. Те в ответ начали раздавать курьерам воду и посоветовали одеваться в закрытую одежду, чтобы избежать солнечных ожогов. У клиентов же вид курьеров под солнцем вызывал такую жалость, что им выдавали значительно больше чаевых, чем раньше: по данным сервиса CloudPayments, у курьеров размер чаевых летом 2021 г. вырос до 140 руб., что было на треть больше по сравнению с предыдущим годом.

В этом году жара еще не успела начаться, как сотрудники уже стали устраивать в офисах перепалки из-за кондиционеров. Опрос 1600 офисных работников, проведенный с 19 по 22 июня порталом Superjob, выявил, что в такие конфликты вступали более трети респондентов (34%). И это больше, чем в 2021 г., когда о подобных инцидентах заявляли 29% опрошенных. «Отпуска не берут – ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!» – комментировали ситуацию сами респонденты.

«Ведомости» выясняли, что сегодня предпринимают работодатели для предотвращения подобных конфликтов, что делает для этого государство и каких еще проблем ждать, если не обеспечить сотрудникам компаний комфортные условия работы в жару.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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