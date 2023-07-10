Аномальная жара летом все чаще становится причиной конфликта между работодателями и работниками

Два года назад, когда в Москве с середины июня держалась жара выше 30° C, интернет наводнили сообщения о сложностях, с которыми столкнулись курьеры сервисов доставки еды. Проводя многие часы под прямыми лучами солнца, они покрывались волдырями и требовали от работодателей возместить ущерб, нанесенный их здоровью. Те в ответ начали раздавать курьерам воду и посоветовали одеваться в закрытую одежду, чтобы избежать солнечных ожогов. У клиентов же вид курьеров под солнцем вызывал такую жалость, что им выдавали значительно больше чаевых, чем раньше: по данным сервиса CloudPayments, у курьеров размер чаевых летом 2021 г. вырос до 140 руб., что было на треть больше по сравнению с предыдущим годом.