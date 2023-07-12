85% работодателей говорят о необходимости улучшить практическую подготовку студентов

Результаты исследования показали, что работодатели в целом высоко оценивают уровень теоретической подготовки выпускников, которые трудоустроились в их компаниях. При этом они не будет против его повышения: 28,5% «в целом согласны» с совершенствованием теоретической подготовки, 27% – «абсолютно согласны», 27% – «скорее согласны», чем не согласны. Около 17% опрошенных представителей компаний посчитали, что улучшать теоретическую подготовку не нужно.