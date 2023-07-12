85% работодателей говорят о необходимости улучшить практическую подготовку студентов

85% работодателей говорят о необходимости улучшить практическую подготовку студентовОдно из предлагаемых решений – отправлять преподавателей вузов на стажировки в компании
Российские компании считают необходимым повысить уровень практической подготовки студентов в вузах. Об этом говорят 85% работодателей, опрошенных комиссией Общественной палаты по развитию высшего образования и науки. В исследовании приняли участие более 1000 работодателей из всех 89 регионов, которые представляют сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, государственного и муниципального управления и т. д.
Результаты исследования показали, что работодатели в целом высоко оценивают уровень теоретической подготовки выпускников, которые трудоустроились в их компаниях. При этом они не будет против его повышения: 28,5% «в целом согласны» с совершенствованием теоретической подготовки, 27% – «абсолютно согласны», 27% – «скорее согласны», чем не согласны. Около 17% опрошенных представителей компаний посчитали, что улучшать теоретическую подготовку не нужно.
При этом работодатели не удовлетворены практической подготовкой выпускников и студентов. Они отмечают, что у студентов возникают трудности с выполнением конкретных заданий по поручению кураторов практики. По результатам опроса, 60% представителей компаний «абсолютно согласны» с необходимостью совершенствования практической подготовки студентов, 25,5% – «в целом согласны», 11% – «скорее согласны». Только 4% опрошенных посчитали, что практическая подготовка не нуждается в улучшении.