В России постоянно говорят о дефиците инженерных кадров

Студент Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Даниил Сорокин на 1-м курсе устроился на работу прямо в институте. Он учился на программе электроэнергетики и электротехники и пошел работать электромонтером. Позже, на 3-м курсе, полученные навыки и знания пригодились ему во время практики на Приморской ГРЭС в поселке Лучегорск. Практика была организована вузом, но Сорокина тем не менее предварительно пригласили на собеседование. «Работодателя мало интересовало знание теории. Меня спрашивали о навыках работы с разными устройствами и оборудованием», – вспоминает Сорокин.