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В России постоянно говорят о дефиците инженерных кадров

Но большинство выпускников-инженеров не попадают на промышленные предприятия
Мария Подцероб
Максим Стулов / Ведомости

Студент Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Даниил Сорокин на 1-м курсе устроился на работу прямо в институте. Он учился на программе электроэнергетики и электротехники и пошел работать электромонтером. Позже, на 3-м курсе, полученные навыки и знания пригодились ему во время практики на Приморской ГРЭС в поселке Лучегорск. Практика была организована вузом, но Сорокина тем не менее предварительно пригласили на собеседование. «Работодателя мало интересовало знание теории. Меня спрашивали о навыках работы с разными устройствами и оборудованием», – вспоминает Сорокин.

Сейчас, после выпуска из бакалавриата, история повторилась: Сорокин был уже на двух собеседованиях, где работодатели интересовались прежде всего его практическими навыками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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