Российские компании начали активнее привлекать на работу осужденных к принудительному труду

О планах нанять осужденных недавно объявил и российский автогигант «АвтоВАЗ». Гендиректор предприятия Максим Соколов на ПМЭФе пожаловался на дефицит кадров и сказал, что это было бы выходом из ситуации. Тогда же появились сообщения Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области, что автоконцерну осужденные понадобились в связи с запланированным увеличением производства на первой линии конвейера (сборка Lada Vesta NG): с сентября – на 28%, а с января 2024 г. – на 40%. По словам Соколова, к сентябрю 2023 г. компании нужно будет 1100 дополнительных работников, а к январю 2024 г. – еще около 2900. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.