Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Российские компании начали активнее привлекать на работу осужденных к принудительному труду

Так они пытаются справиться с дефицитом кадров, хотя этот ресурс не безграничен
Антон Осипов Мария Подцероб
Евгений Епанчинцев / ТАСС

С конца прошлого года на складе Ozon в Санкт-Петербурге работают осужденные к принудительному труду. Как сообщили в Ozon «Ведомостям», эти сотрудники трудятся кладовщиками и упаковщиками, до курьерской работы, которая предполагает выезд с территории Ozon, их не допускают. В смене по 90 человек, доля осужденных составляет около 10%: из 2000 работников склада 180 – осужденные. Каждый день автобус их доставляет из исправительного центра колонии, расположенной в 15 км от склада, а вечером отвозит их обратно, рассказывает представитель компании. По его словам, осужденные к исправительным работам не нуждаются в конвое, но обязательно должны вечером вернуться в исправцентр.

Пилотным проектом «Ozon без осуждения» компания настолько довольна, что объявила о его расширении. До конца 2023 г. Ozon планирует трудоустроить еще 500 осужденных: они займутся обработкой заказов на складах в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных по-прежнему не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада.

О планах нанять осужденных недавно объявил и российский автогигант «АвтоВАЗ». Гендиректор предприятия Максим Соколов на ПМЭФе пожаловался на дефицит кадров и сказал, что это было бы выходом из ситуации. Тогда же появились сообщения Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области, что автоконцерну осужденные понадобились в связи с запланированным увеличением производства на первой линии конвейера (сборка Lada Vesta NG): с сентября – на 28%, а с января 2024 г. – на 40%. По словам Соколова, к сентябрю 2023 г. компании нужно будет 1100 дополнительных работников, а к январю 2024 г. – еще около 2900. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

«Ведомости» разбирались, зачем компании нанимают осужденных, как используют их труд, с какими сложностями сталкиваются и помогает ли это повысить эффективность и производительность труда.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных