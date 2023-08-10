Во ФСИН рассказали о серьезном спросе бизнеса на труд осужденных

Идею привлечения к труду осужденных поддерживает 71% россиян, показал опрос ВЦИОМа. Работать могут и лишенные свободы, но либо внутри исправительных учреждений, либо в редких случаях под охраной и в условиях изоляции от других работников. Бизнес же интересует привлечение именно осужденных к принудительным работам, поскольку эта группа лиц может работать без конвоя и вне места заключения. По данным судебной статистики, в 2022 г. приговоры о направлении на принудительные работы получили только 3566 человек, в 2021 г. – 1313. Благодаря заявленной гуманизации законодательства для совершивших преступления средней и небольшой тяжести таких осужденных должно стать больше. Помимо этого ряды осужденных на принудительные работы пополняются за счет смягчения наказания тем, кто изначально был приговорен к лишению свободы.