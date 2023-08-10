Во ФСИН рассказали о серьезном спросе бизнеса на труд осужденных

Во ФСИН рассказали о серьезном спросе бизнеса на труд осужденныхК принудительным работам в исправцентрах привлечено уже 26 000 человек
Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам привлекаются к труду в 1700 организациях, говорится в ответе пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на запрос «Ведомостей». Помимо этого в коммерческих организациях трудоустроено еще несколько тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, добавили во ФСИН. В 2022 г. их число составляло около 9300 человек.
Практика привлечения таких граждан к принудительным работам расширяется и становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов», сообщили в тюремном ведомстве.
«Проблем с трудоустройством осужденных к принудительным работам не возникает, – говорится в ответе ФСИН. – Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей – по итогам 2022 г. охват трудом таких осужденных составил 99%».
С 2020 г. вступившие в силу поправки в законодательство об уголовно-исполнительной системе предоставили бизнесу возможность создания при предприятиях участков исправительных центров для осужденных к принудительным работам в форме общежитий. А с 1 октября 2023 г. вступят в силу принятые весной изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ, которые позволят привлекать осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей, отметили во ФСИН.
По мнению ФСИН, осужденные к принудительным работам – «постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы». Как уточнили во ФСИН, осужденных в зависимости от имеющейся специальности привлекают к труду в сферах строительства, пищевого производства, сельского хозяйства, легкой промышленности, услуг, мебельного производства, лесозаготовки и деревообработки, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, переработки твердых бытовых отходов, добычи полезных ископаемых, машиностроения, химической промышленности и иных сферах.
В марте 2023 г. ФСИН отчитывалась, что к 1 января 2023 г. создала 367 исправительных центров с возможностью размещения в них более 40 000 осужденных для исполнения альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. Примерно половина из них размещены непосредственно на предприятиях, следует из данных Минюста. К 2024 г. планируется довести количество мест для отбывания наказания в виде принудительных работ до 80 000.
Задача увеличить численность рабочей силы за счет трудового потенциала осужденных возникла из-за демографической ситуации в период пандемии, объясняли в статье для журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и аспирант Московского финансово-юридического университета Сергей Песков. По их мнению, обеспечить трудовыми ресурсами устойчивое социально-экономическое развитие страны в ближайшие годы можно только с помощью внешней трудовой миграции и резервной рабочей силы, к которой отнесли и осужденных.
«Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с представителями ближних азиатских регионов – Узбекистана, Таджикистана, обсуждалось, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Мы реально можем предоставить [рабочую силу], и это будет не ГУЛАГ. Это будут абсолютно новые достойные условия, потому что человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать зарплату».
Идею привлечения к труду осужденных поддерживает 71% россиян, показал опрос ВЦИОМа. Работать могут и лишенные свободы, но либо внутри исправительных учреждений, либо в редких случаях под охраной и в условиях изоляции от других работников. Бизнес же интересует привлечение именно осужденных к принудительным работам, поскольку эта группа лиц может работать без конвоя и вне места заключения. По данным судебной статистики, в 2022 г. приговоры о направлении на принудительные работы получили только 3566 человек, в 2021 г. – 1313. Благодаря заявленной гуманизации законодательства для совершивших преступления средней и небольшой тяжести таких осужденных должно стать больше. Помимо этого ряды осужденных на принудительные работы пополняются за счет смягчения наказания тем, кто изначально был приговорен к лишению свободы.
Во ФСИН заверили «Ведомости», что не рассматривают использование труда осужденных как преследующее целью получение прибыли, а видят в нем «лишь средство их исправления и важнейший элемент их трудового воспитания и профессионального обучения». Как отметили в тюремном ведомстве, сложившаяся практика не может считаться нарушением норм ст. 2 Конвенции Международной организации труда, принятой в Женеве 28 июня 1930 г. № 29. В этом документе уточняется, что работы по приговору суда под надзором властей не относятся к принудительной форме труда «при условии, что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ».
433 006 человек
находились в местах лишения свободы, по данным ФСИН, на 1 января 2023 г.
«У нас в стране нет рабского труда, он запрещен и уголовно наказуем. Мы никого и никому не передаем и не уступаем, – говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. – Наказание сводится к трудовой воспитательной терапии, осуществлению полезной социальной функции». Классика принудительного труда – это случай отправки заключенного в полное подчинение работодателю на его условиях содержания и контроля, добавляет Сафонов. По его словам, передача третьим лицам означает, что без согласия гражданина его заставляют работать в интересах какой-либо организации и при этом заключенный не в силах возражать такому действию и не получает за это вознаграждения.
Осужденные к принудительным работам привлекаются к ним в соответствии с трудовым законодательством, объяснили в ФСИН. Правда, «за исключением правил приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу, отказа от выполнения работы, предоставления отпусков».
Согласно УИК, осужденный к принудительным работам обязан трудиться именно там, куда его определила администрация исправительного центра, и не вправе отказаться от этого решения. В свою очередь, для работодателей осужденных дополнительные обязанности установлены ст. 60.9 УИК РФ. Они предписывают учитывать их состояние здоровья, квалификацию и образование. Увольнять их также запрещено за исключением освобождения от отбывания наказания, перевода осужденного на работу в другую организацию или исправительный центр, замены принудительных работ на лишение свободы, а также невозможности выполнения работы в связи с состоянием здоровья осужденного либо в связи с сокращением объема работ.
В компании Ozon «Ведомостям» заявили, что чрезвычайно довольны работниками из-за решетки. По данным пресс-службы, показатели эффективности у них на четверть выше средних, невыход на работу снизился на 17%, а текучесть персонала – на 9%. При этом нареканий к поведению осужденных на работе не было. А в РЖД от расширения эксперимента с осужденными отказались, поскольку РЖД нужен высококвалифицированный и узкоспециализированный персонал, объяснил «Ведомостям» представитель компании. Ранее госкорпорация привлекла 86 осужденных на строительство железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.