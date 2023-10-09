Российские работодатели начали чаще брать на работу подростков

В компании Ozon несовершеннолетние сотрудники появились еще в 2022 г. Подростков 16–17 лет стали брать специалистами по приему и подбору в дарксторы Ozon fresh: они собирают заказы и распределяют поступающие на склад товары по ячейкам хранения, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера. По его словам, молодые люди работают только с легкими товарами, вес которых не превышает 4 кг, а рабочий график таких сотрудников составляет 4 часа в день. При этом у них такие же условия оплаты труда, как у других работников, и их адаптацией на работе занимается тот же руководитель смены.