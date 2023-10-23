Российские предприниматели все чаще объединяются в бизнес-партнерства

Российские предприниматели все чаще объединяются в бизнес-партнерстваЭто помогает бизнесу выжить, но ведет к множеству конфликтов
Год назад в группе компаний по автоматизации строительного контроля «Техзор» сформировали отдельное партнерское направление и начали искать партнеров, которые помогли бы расширить спектр услуг и удовлетворить большее число потребностей клиентов, рассказывает гендиректор группы Андрей Бородкин. Партнерство позволило активно интегрировать технологии «Техзора» со многими IT-решениями для стройки и принесло компании возможности сотрудничества с клиентами.
«Техзор» лишь одна из российских средних компаний, которая для развития бизнеса решила найти себе партнеров. Тренд на объединение предприятий малого и среднего бизнеса возник в России несколько лет назад и продолжает набирать обороты, а в турбулентные времена кооперация помогает малому и среднему бизнесу выжить, выяснили авторы недавнего исследования (см. врез) бизнес-партнерств в России основатель консалтинговой компании «Сотер» Милана Джиджоева и эксперт по построению бизнес-партнерств и управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.
Выяснилось, что большинство предпринимателей (75%) ведут сейчас бизнес в партнерстве и почти в четверти случаев (24%) этими партнерами становятся коллеги, которых выбирают, основываясь на уже существующем опыте взаимодействия. Среди наиболее важных критериев партнера предприниматели отмечают экспертизу, схожие ценности и общее видение бизнеса.
Партнерство нужно при расширении спектра услуг или выходе в новые регионы, полагает член московского регионального отделения «Деловая Россия» и управляющий партнер адвокатского бюро K&P Group Игорь Озерский. Но, замечает он, само по себе объединение ради общей цели еще не гарантирует успеха: на стадии сотрудничества предприниматели сталкиваются с целым рядом сложностей – например, выясняется, что у партнеров разные ценности или у объединившихся компаний совершенно разная корпоративная культура. В результате возникают конфликты.