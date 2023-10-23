Российские предприниматели все чаще объединяются в бизнес-партнерства

«Техзор» лишь одна из российских средних компаний, которая для развития бизнеса решила найти себе партнеров. Тренд на объединение предприятий малого и среднего бизнеса возник в России несколько лет назад и продолжает набирать обороты, а в турбулентные времена кооперация помогает малому и среднему бизнесу выжить, выяснили авторы недавнего исследования (см. врез) бизнес-партнерств в России основатель консалтинговой компании «Сотер» Милана Джиджоева и эксперт по построению бизнес-партнерств и управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.