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Российские предприниматели все чаще объединяются в бизнес-партнерства

Это помогает бизнесу выжить, но ведет к множеству конфликтов
Мария Подцероб
Freepik

Год назад в группе компаний по автоматизации строительного контроля «Техзор» сформировали отдельное партнерское направление и начали искать партнеров, которые помогли бы расширить спектр услуг и удовлетворить большее число потребностей клиентов, рассказывает гендиректор группы Андрей Бородкин. Партнерство позволило активно интегрировать технологии «Техзора» со многими IT-решениями для стройки и принесло компании возможности сотрудничества с клиентами.

«Техзор» лишь одна из российских средних компаний, которая для развития бизнеса решила найти себе партнеров. Тренд на объединение предприятий малого и среднего бизнеса возник в России несколько лет назад и продолжает набирать обороты, а в турбулентные времена кооперация помогает малому и среднему бизнесу выжить, выяснили авторы недавнего исследования (см. врез) бизнес-партнерств в России основатель консалтинговой компании «Сотер» Милана Джиджоева и эксперт по построению бизнес-партнерств и управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.

Выяснилось, что большинство предпринимателей (75%) ведут сейчас бизнес в партнерстве и почти в четверти случаев (24%) этими партнерами становятся коллеги, которых выбирают, основываясь на уже существующем опыте взаимодействия. Среди наиболее важных критериев партнера предприниматели отмечают экспертизу, схожие ценности и общее видение бизнеса.

Партнерство нужно при расширении спектра услуг или выходе в новые регионы, полагает член московского регионального отделения «Деловая Россия» и управляющий партнер адвокатского бюро K&P Group Игорь Озерский. Но, замечает он, само по себе объединение ради общей цели еще не гарантирует успеха: на стадии сотрудничества предприниматели сталкиваются с целым рядом сложностей – например, выясняется, что у партнеров разные ценности или у объединившихся компаний совершенно разная корпоративная культура. В результате возникают конфликты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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