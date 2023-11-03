Кадровый голод диктует российским компаниям новые способы найма и удержания персонала

Кадровый голод диктует российским компаниям новые способы найма и удержания персоналаК такому выводу пришли участники конференции, организованной Superjob совместно с АКПП
Еще пять лет назад кадровики российских предприятий едва успевали проводить собеседования с толпами кандидатов, стоявших в очереди на трудоустройство. Теперь очередей нет и в помине. Более того, в поисках кандидатов рекрутерам приходится бегать по всей стране, предлагать соискателям высокую зарплату, а потом, заполучив их в штат компании, всеми силами удерживать. Об этом в один голос говорили все участники дискуссии об актуальных HR-компетенциях на конференции «Рекрутмент в эпоху трансформации», которую провели совместно рекрутинговая компания Superjob и Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП).
Дефицит кадров ощущается уже несколько последних лет. Дальше он будет только расти, поскольку в России все больше сказывается эффект демографической ямы 1990-х гг., COVID-19 унес жизни людей трудоспособного возраста, а часть профессионалов уехала за границу из-за спецоперации и мобилизации, отметили заместитель гендиректора по персоналу и организационному развитию компании «Росгеология» Андрей Лысухо и управляющий партнер хедхантинговой компании Addwise Executive Search Наталия Матусова. В результате многие работодатели начали переманивать работников друг у друга, постоянно повышая зарплатные предложения. Но делать это до бесконечности нельзя: при нынешней производительности труда далеко не все могут позволить себе наращивать фонд оплаты труда, обратила внимание Оксана Назарова, директор по персоналу Новой горной управляющей компании.