Кадровый голод диктует российским компаниям новые способы найма и удержания персонала

Еще пять лет назад кадровики российских предприятий едва успевали проводить собеседования с толпами кандидатов, стоявших в очереди на трудоустройство. Теперь очередей нет и в помине. Более того, в поисках кандидатов рекрутерам приходится бегать по всей стране, предлагать соискателям высокую зарплату, а потом, заполучив их в штат компании, всеми силами удерживать. Об этом в один голос говорили все участники дискуссии об актуальных HR-компетенциях на конференции «Рекрутмент в эпоху трансформации», которую провели совместно рекрутинговая компания Superjob и Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП).