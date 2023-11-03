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Кадровый голод диктует российским компаниям новые способы найма и удержания персонала

К такому выводу пришли участники конференции, организованной Superjob совместно с АКПП
Мария Подцероб
Андрей Гордеев / Ведомости

Еще пять лет назад кадровики российских предприятий едва успевали проводить собеседования с толпами кандидатов, стоявших в очереди на трудоустройство. Теперь очередей нет и в помине. Более того, в поисках кандидатов рекрутерам приходится бегать по всей стране, предлагать соискателям высокую зарплату, а потом, заполучив их в штат компании, всеми силами удерживать. Об этом в один голос говорили все участники дискуссии об актуальных HR-компетенциях на конференции «Рекрутмент в эпоху трансформации», которую провели совместно рекрутинговая компания Superjob и Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП).

Дефицит кадров ощущается уже несколько последних лет. Дальше он будет только расти, поскольку в России все больше сказывается эффект демографической ямы 1990-х гг., COVID-19 унес жизни людей трудоспособного возраста, а часть профессионалов уехала за границу из-за спецоперации и мобилизации, отметили заместитель гендиректора по персоналу и организационному развитию компании «Росгеология» Андрей Лысухо и управляющий партнер хедхантинговой компании Addwise Executive Search Наталия Матусова. В результате многие работодатели начали переманивать работников друг у друга, постоянно повышая зарплатные предложения. Но делать это до бесконечности нельзя: при нынешней производительности труда далеко не все могут позволить себе наращивать фонд оплаты труда, обратила внимание Оксана Назарова, директор по персоналу Новой горной управляющей компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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