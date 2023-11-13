В России предложили сократить на один час рабочую неделю

Свою инициативу Гибатдинов объяснил в пояснительной записке к законопроекту тем, что работа «в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем», поскольку сотрудники не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач. По его словам, в долгосрочной перспективе такая работа «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда». Этим, по мнению сенатора, обусловлена необходимость рассмотреть направленную «на создание комфортных условий» инициативу и «предоставить дополнительное время для отдыха», в частности «сделать пятницу сокращенным днем».