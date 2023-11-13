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В России предложили сократить на один час рабочую неделю

Такие поправки в Трудовой кодекс выглядят популистскими, считают эксперты
Мария Подцероб Антон Осипов
Евгений Разумный / Ведомости

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю с 40 часов до 39 за счет введения сокращенного рабочего дня перед выходными. Для этого потребуется внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс (ТК).

Свою инициативу Гибатдинов объяснил в пояснительной записке к законопроекту тем, что работа «в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем», поскольку сотрудники не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач. По его словам, в долгосрочной перспективе такая работа «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда». Этим, по мнению сенатора, обусловлена необходимость рассмотреть направленную «на создание комфортных условий» инициативу и «предоставить дополнительное время для отдыха», в частности «сделать пятницу сокращенным днем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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