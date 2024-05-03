Внедрению ИИ в строительную отрасль препятствует дефицит кадров

Внедрению ИИ в строительную отрасль препятствует дефицит кадровЭта проблема характерна для всей сферы в целом
Внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в строительную отрасль препятствуют дефицит кадров, недостаточные вычислительные мощности, отсутствие необходимых данных и дублирование работы. Об этом в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сказал директор единой информационной системы жилищного строительства Дом.РФ Александр Лукьянов.
Для решения проблемы с дефицитом кадров необходимо подготавливать разработчиков в области ИИ и машинного обучения, добавил он. Сложности с отсутствием данных стоит решать посредством повышения количества машиночитаемых данных, а дублирования работы можно будет избежать благодаря созданию методологии и рекомендаций по внедрению ИИ-решений в отрасли, следует из его презентации.
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