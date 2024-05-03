Внедрению ИИ в строительную отрасль препятствует дефицит кадров

Для решения проблемы с дефицитом кадров необходимо подготавливать разработчиков в области ИИ и машинного обучения, добавил он. Сложности с отсутствием данных стоит решать посредством повышения количества машиночитаемых данных, а дублирования работы можно будет избежать благодаря созданию методологии и рекомендаций по внедрению ИИ-решений в отрасли, следует из его презентации.