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Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами начал сокращаться

Повышение зарплат помогает компаниям удержать кадры в регионах
Мария Шакирова
ABACA / ТАСС
ABACA / ТАСС

Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сложился исторически. Аналитики часто связывают его с аккумуляцией денежных ресурсов страны в столице и финансовыми возможностями столичных работодателей. Они также отмечают, что это вредит экономике страны, поскольку способствует оттоку работников из регионов в столицу и усугубляет кадровый голод на местах.

Проведенное в 2024 г. рекрутинговой компанией Get Experts исследование по релокации работников в России показало: 38% респондентов хотели бы переехать на работу именно в Москву – традиционный центр притяжения рабочей силы в России, намного меньшее число (14%) мечтает о переезде на работу в Санкт-Петербург, только 10% готовы к работе в Сибирском ФО и лишь 8% – на Дальнем Востоке. Всего было опрошено 3484 сотрудника компаний в разных регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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