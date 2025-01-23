Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами начал сокращаться

Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами начал сокращатьсяПовышение зарплат помогает компаниям удержать кадры в регионах
Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сложился исторически. Аналитики часто связывают его с аккумуляцией денежных ресурсов страны в столице и финансовыми возможностями столичных работодателей. Они также отмечают, что это вредит экономике страны, поскольку способствует оттоку работников из регионов в столицу и усугубляет кадровый голод на местах.
Проведенное в 2024 г. рекрутинговой компанией Get Experts исследование по релокации работников в России показало: 38% респондентов хотели бы переехать на работу именно в Москву – традиционный центр притяжения рабочей силы в России, намного меньшее число (14%) мечтает о переезде на работу в Санкт-Петербург, только 10% готовы к работе в Сибирском ФО и лишь 8% – на Дальнем Востоке. Всего было опрошено 3484 сотрудника компаний в разных регионах России.