Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами начал сокращаться

Проведенное в 2024 г. рекрутинговой компанией Get Experts исследование по релокации работников в России показало: 38% респондентов хотели бы переехать на работу именно в Москву – традиционный центр притяжения рабочей силы в России, намного меньшее число (14%) мечтает о переезде на работу в Санкт-Петербург, только 10% готовы к работе в Сибирском ФО и лишь 8% – на Дальнем Востоке. Всего было опрошено 3484 сотрудника компаний в разных регионах России.